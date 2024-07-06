Μπορέλ: Απορρίπτουμε τις προσπάθειες τουρκογενών κρατών για νομιμοποίηση της τουρκοκυπριακής αποσχιστικής οντότητας

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει τις προσπάθειες του οργανισμού τουρκογενών κρατών να νομιμοποιήσει την τουρκοκυπριακή αποσχιστική οντότητα, τη λεγόμενη, διεθνώς μη αναγνωρισμένη, «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», ως παρατηρητή στον οργανισμό τουρκογενών κρατών» τονίζει ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ σημειώνοντας ότι αυτή η απόφαση, εν αναμονή της επικύρωσης των μελών του οργανισμού, είναι λυπηρή και έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι αρκετά μέλη του εξέφρασαν σθεναρή υποστήριξη στην αρχή της εδαφικής ακεραιότητας και στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

«Η ΕΕ έχει καταστήσει επανειλημμένα σαφές, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου πολιτικού επιπέδου, ότι η ΕΕ αναγνωρίζει μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία ως υποκείμενο διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ» αναφέρει ο ύπατος εκπρόσωπος.

Επιπροσθέτως, ο Ζοζέπ Μπορέλ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή του Βίκτορ Όρμπαν στην άτυπη σύνοδο του οργανισμού τουρκογενών κρατών στη Σούσα στις 5-6 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε, αποκλειστικά, στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ουγγαρίας και αυτού του οργανισμού.

Η Ουγγαρία είναι πλέον το κράτος μέλος της ΕΕ που υπηρετεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Αυτό δεν συνεπάγεται καμία εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης που είναι ευθύνη του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε επίπεδο αρχηγού κράτους ή κυβέρνησης και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης σε υπουργικό επίπεδο, προσθέτει ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο ύπατος εκπρόσωπος σημειώνει τέλος ότι η Ουγγαρία δεν έχει λάβει καμία εντολή από το Συμβούλιο της ΕΕ για την προώθηση των σχέσεων με τον οργανισμό τουρκογενών κρατών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

