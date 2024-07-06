Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στην Βαρκελώνη κατά του υπερτουρισμού στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας, καθώς η οργή αυξάνεται στην Ισπανία που αποτελεί τον δεύτερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως.

Από τις Βαλεαρίδες μέχρι τις Κανάριες Νήσους και την Μάλαγα οι εκδηλώσεις κατά του υπερτουρισμού πολλαπλασιάζονται στην Ισπανία από τους μόνιμου κατοίκους των διάσημων τουριστικών προορισμών.

Ενδεικτικά, η Βαρκελώνη - ο κορυφαίος προορισμός στην Ισπανία - υποδέχθηκε τον περασμένο χρόνο περισσότερα από 12 εκατομμύρια τουρίστες, σύμφωνα με τα στοιχεία του δήμου της πόλης.

«Εξω οι τουρίστες έξω από τις γειτονιές μας»

Πίσω από ένα πανό με το σύνθημα «περιορίστε τον τουρισμό τώρα!», οι διαδηλωτές πορεύτηκαν φωνάζοντας συνθήματα όπως «οι τουρίστες έξω από τις γειτονιές μας», σταματώντας μπροστά από ξενοδοχεία προς έκπληξιν των τουριστών.

Demonstrators carrying signs reading 'Barcelona is not for sale' were seen at a protest against mass tourism in the city, which they claim has pushed the cost of living pic.twitter.com/39MUrX5H4N — Reuters (@Reuters) July 7, 2024

Με συνθήματα όπως «Φτάνει! Ας βάλουμε όρια στον τουρισμό» και «η Βαρκελώνη δεν πωλείται», οι διαδηλωτές ζήτησαν αλλαγή του οικονομικού μοντέλου για την πόλη τους.

Οι πολέμιοι του υπερτουρισμού καταγγέλλουν τα αποτελέσματά του στην τιμή της στέγης -τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 68% κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με τον δήμο της Βαρκελώνης - αλλά επίσης τις συνέπειές του στα τοπικά καταστήματα, στο περιβάλλον ή στις συνθήκες απασχόλησης των ντόπιων.

Multitudinària manifestació a #Barcelona per dir prou i posar límits al turisme!



La ciutat no està en venda!



Volem uns serveis públics de qualitat, sense saturacions i propers a les veïnes!



Decreixement turístic ja!#PosemLimitsAlTurisme pic.twitter.com/vtDABHQlbf — IAC (@la_IAC) July 6, 2024

«Τα μαγαζιά της γειτονιάς κλείνουν για να αφήσουν την θέση τους σε ένα εμπορικό μοντέλο που δεν αντιστοιχεί στις ανάγκες της γειτονιάς. Οι άνθρωποι (...) δεν μπορούν να πληρώσουν τα ενοίκια, αναγκάζονται να φύγουν», λέει μία 35χρονη μουσικός που ζει στην συνοικία Μπαρσελονέτα.

«Δεν έχουμε τίποτε κατά του τουρισμού, αλλά με τον υπερβάλλοντα τουρισμό, ναι, διότι κάνει την πόλη αβίωτη», εξήγησε ο Ζόρντι Γκουγιού, ένας 70χρονος βαρκελωνέζος κοινωνιολόγος.

Για να διευκολύνει την πρόσβαση των κατοίκων στην στέγη, ο δήμος ανακοίνωσε την πρόθεση να σταματήσει την ενοικίαση τουριστικών καταλυμάτων μέχρι το 2029.

Multitudinària manifestació a #Barcelona per dir prou i posar límits al turisme!



La ciutat no està en venda!



Volem uns serveis públics de qualitat, sense saturacions i propers a les veïnes!



Decreixement turístic ja!#PosemLimitsAlTurisme pic.twitter.com/vtDABHQlbf — IAC (@la_IAC) July 6, 2024

Από τον τουρισμό το 12,8% του ΑΕΠ της Ισπανίας

Η Ισπανία είναι ο δεύτερος μετά την Γαλλία τουριστικός προορισμός παγκοσμίως. Τον περασμένο χρόνο υποδέχθηκε 85,1 εκατομμύρια επισκέπτες.

Η περιοχή με τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών είναι η Καταλωνία, με 18 εκατομμύρια. Ακολουθούν οι Βαλεαρίδες (14,4 εκατομμύρια) και οι Κανάριες Νήσοι (13,9 εκατομμύρια).

Ο τομέας του τουρισμού στην Ισπανία αντιπροσωπεύει το 12,8% του ΑΕΠ και το 12,6% των θέσεων απασχόλησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.