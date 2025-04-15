Η περουβιανή δικαιοσύνη καταδίκασε σήμερα τον πρώην πρόεδρο Ουμάλα και τη σύζυγό του σε 15ετή κάθειρξη για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από βραζιλιάνικο κατασκευαστικό κολοσσό.

Ο Ογιάντα Ουμάλα και η Ναντίν Ερέδια κρίθηκαν ένοχοι ότι έλαβαν χρήματα από την κατασκευαστική εταιρεία Odebrecht – γνωστή πλέον ως Novonor – για την προεκλογική εκστρατεία του 2011.

Ο Ουμάλα, απόστρατος αξιωματικός που διετέλεσε αρχηγός του κράτους από το 2011 έως το 2016, αναμένεται να εκτίσει την ποινή του σε αστυνομική βάση που δημιουργήθηκε ειδικά για φυλακισμένους ηγέτες του Περού. Στην ίδια βάση παραμένουν έγκλειστοι οι πρώην πρόεδροι Αλεχάνδρο Τολέδο και Πέδρο Καστίγιο, ενώ ο Αλμπέρτο Φουχιμόρι κρατείτο επίσης εκεί μέχρι την απελευθέρωσή του το 2023.

Άλλος ένας πρώην πρόεδρος του Περού, ο Άλαν Γκαρσία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 2019 για να αποφύγει τη σύλληψη για το σκάνδαλο Odebrecht.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

