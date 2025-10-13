Νταϊάν Κίτον: Συγκινητικά μηνύματα «πλημμύρισαν» το διαδίκτυο για τον θάνατό της

Ο θάνατος της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού Νταϊάν Κίτον (Diane Keaton) στα 79 της χρόνια την οποία χαρακτήρισαν οι ερμηνείες της και το στυλ σε εμβληματικές ταινίες όπως «The Godfather», «Annie Hall», «Father of the Bride» και «Something’s Gotta Give», προκάλεσε πληθώρα συγκινητικών μηνυμάτων από θαυμαστές και συναδέλφους.

Μπέτι Μίντλερ

«Η λαμπερή, όμορφη, ασύλληπτη Νταϊάν Κίτον πέθανε. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ανυπόφορα λυπηρό είναι αυτό για μένα. Ήταν ξεκαρδιστική και εντελώς χωρίς δόλο ή ανταγωνισμό που θα περίμενε κανείς από μια τόσο μεγάλη σταρ. Αυτό που έβλεπες αυτό ήταν… oh, la, lala!», έγραψε στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η ηθοποιός, η οποία συμπρωταγωνίστησε με την Κίτον στην ταινία «The First Wives Club».

Φράνσις Φορντ Κόπολα

«Την είδα στην ταινία «Lovers and Other Strangers» και ήξερα ότι έπρεπε να την επιλέξω για τον ρόλο της Kay στο «The Godfather» (που, όπως μου είχε πει εμπνεύστηκε από τη σύζυγό μου Έλι) και για την υπέροχη ερμηνεία της στο «Annie Hall», ενώ παράλληλα δημιουργούσε μια νέα μόδα. Όλα πάνω στην Νταϊάν ήταν η προσωποποίηση της δημιουργικότητας», σημείωσε ο διάσημος σκηνοθέτης σε ανάρτησή του στο Instagram.

Τζέιν Φόντα

«Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς ή να το αποδεχτεί ότι η Νταϊάν έφυγε. Ήταν πάντα μια σπίθα ζωής και φωτός, γελούσε συνεχώς με τις δικές της παραξενιές, αστείρευτα δημιουργική στο παίξιμό της, στην γκαρνταρόμπα της, στα βιβλία της, στους φίλους της, στα σπίτια της, στη βιβλιοθήκη της, στην κοσμοθεωρία της. Μοναδική - αυτό ήταν. Και, παρότι δεν το ήξερε ή δεν το παραδεχόταν, ήταν σπουδαία ηθοποιός», έγραψε η σταρ στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Μέριλ Στριπ

«Ο αμερικανικός μας θησαυρός: μια ανεξίτηλα μοναδική γυναίκα και λαμπρή καλλιτέχνις. Σπαρακτική η είδηση ότι έφυγε, αλλά το χαμόγελό της, το στιλ της και εκείνο το αντισυμβατικό της πνεύμα θα ζουν για πάντα στις ταινίες και στις καρδιές μας», ανέφερε σε δήλωσή της στον Guardian.

Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο ηθοποιός σε δήλωσή του στο Hollywood Reporter ανέφερε: «Είμαι πολύ λυπημένος για τον θάνατο της Νταϊάν. Την εκτιμούσα βαθιά και η είδηση ότι μας άφησε, με αιφνιδίασε πλήρως. Δεν περίμενα να φύγει. Θα μας λείψει. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη».

Σίνθια Νίξον

«Όταν ήμουν παιδί, η Νταϊάν Κίτον ήταν το απόλυτο είδωλό μου. Λάτρευα την υποκριτική της. Το στυλ της. Την όλη της αύρα. Μου άρεσαν τα πάντα σε αυτήν», έγραψε στο προσωπικό της λογαριασμό, στο Instagram, προσθέτοντας ότι η συνεργασία της με την Kίτον στην ταινία «Five Flights Up» ήταν «ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Γκόλντι Χον

«Πώς να πούμε αντίο; Τι λόγια μπορούν να έρθουν στο μυαλό όταν η καρδιά σου είναι συντετριμμένη; Ποτέ δεν σου άρεσαν οι φιλοφρονήσεις, ήσουν τόσο ταπεινή, αλλά τώρα δεν μπορείς να μου πεις «σώπα» γλυκιά μου. Δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει άλλη σαν εσένα. Άρπαξες τις καρδιές όλου του κόσμου και μοιράστηκες την ιδιοφυΐα σου με εκατομμύρια, φτιάχνοντας ταινίες που μας έκαναν να γελάμε και να κλαίμε με τρόπους που μόνο εσύ μπορούσες. Είχα την ευλογία να κάνω μαζί σου το «First Wives Club», όπου οι ημέρες μας ξεκινούσαν με καφέ στο τροχόσπιτο του μακιγιάζ, γέλια και αστεία μέχρι και την τελευταία ημέρα των γυρισμάτων», έγραψε, μεταξύ άλλων η σταρ, σε ανάρτησή της στο Instagram.

Πηγή: skai.gr

