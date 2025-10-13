Τραμπ: Η Χαμάς θα συμμορφωθεί με το σχέδιο αφοπλισμού - Ο πόλεμος τελείωσε

«Η Χαμάς θα συμμορφωθεί με το σχέδιο αφοπλισμού. Ο πόλεμος τελείωσε. Είναι μια υπέροχη μέρα, μια νέα αρχή», έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών στην Κνεσέτ - το κοινοβούλιο του Ισραήλ - ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε μια ιστορική ημέρα για τη χώρα καθώς η Χαμάς απελευθέρωσε 20 Ισραηλινούς ομήρους που κρατούσε στη Γάζα.

"A great and beautiful day. A new beginning"



US President Donald Trump shows his written message before speaking to Israeli parliamentarians in the Knesset



Follow live: https://t.co/xMmcqmjQ1g pic.twitter.com/RyS1dEjZhm October 13, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.