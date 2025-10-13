Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραμπ: Η Χαμάς θα συμμορφωθεί με το σχέδιο αφοπλισμού - Ο πόλεμος τελείωσε

«Η Χαμάς θα συμμορφωθεί με το σχέδιο αφοπλισμού. Ο πόλεμος τελείωσε. Είναι μια υπέροχη μέρα, μια νέα αρχή», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Τραμπ

«Η Χαμάς θα συμμορφωθεί με το σχέδιο αφοπλισμού. Ο πόλεμος τελείωσε. Είναι μια υπέροχη μέρα, μια νέα αρχή», έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών στην Κνεσέτ - το κοινοβούλιο του Ισραήλ - ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε μια ιστορική ημέρα για τη χώρα καθώς η Χαμάς απελευθέρωσε 20 Ισραηλινούς ομήρους που κρατούσε στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark