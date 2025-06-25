Λογαριασμός
Πάνω από 80.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας πλημμυρών στη νοτιοδυτική Κίνα (Βίντεο)

Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες με αποτέλεσμα 80.900 άνθρωποι να χρειαστεί να φύγουν εσπευσμένα από τα σπίτια τους χθες μετά το μεσημέρι

Πάνω από 80.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας πλημμυρών στη νοτιοδυτική Κίνα

Πάνω από ογδόντα χιλιάδες πολίτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας πλημμυρών οι οποίες σαρώνουν την κινεζική επαρχία Γκουϊτζόου, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, μετέδωσε σήμερα κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες με αποτέλεσμα 80.900 άνθρωποι να χρειαστεί να φύγουν εσπευσμένα από τα σπίτια τους χθες μετά το μεσημέρι, μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

TAGS: πλημμύρες Κίνα
