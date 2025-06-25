Πάνω από ογδόντα χιλιάδες πολίτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας πλημμυρών οι οποίες σαρώνουν την κινεζική επαρχία Γκουϊτζόου, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, μετέδωσε σήμερα κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες με αποτέλεσμα 80.900 άνθρωποι να χρειαστεί να φύγουν εσπευσμένα από τα σπίτια τους χθες μετά το μεσημέρι, μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Largest flood on record!



The Duliu River in Rongjiang, Guizhou in China just saw its most extreme flood ever, with water surging at 11,400 cubic meters per second and rising a staggering 11 meters above normal levels!pic.twitter.com/ORdRQMfQ9s — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.