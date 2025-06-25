Νίκη του υποψήφιου της αριστερής πτέρυγας Μαμντάνι σε εσωκομματική ψηφοφορία των Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη

Υποψήφιος αριστερής τάσης του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Ζοχράν Μαμντάνι, 33 ετών, αναδείχθηκε νικητής εσωκομματικής διαδικασίας των Δημοκρατικών ενόψει των δημοτικών εκλογών στη Νέα Υόρκη, κάτι που αναγνώρισε ο βασικός αντίπαλός του, ο πρώην κυβερνήτης της ομώνυμης πολιτείας Άντριου Κουόμο.

«Απόψε δεν ήταν η βραδιά μας (...) Κέρδισε εκείνος (ο Ζοχράν Μαμντάνι)», παραδέχθηκε ο Άντριου Κουόμο, 67 ετών, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του, αν και ακόμη δεν είχε ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Πάντως με πάνω από 90% των ψηφοδελτίων καταμετρημένο, ο Ζοχράν Μαμντάνι, γιος Ινδών μεταναστών, ενταγμένος στην τάση των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών, βρισκόταν μπροστά εξασφαλίζοντας το 43% των ψήφων, έναντι 36% του Άντριου Κουόμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.