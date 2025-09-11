Νότιο Σουδάν: Αντιμέτωπος με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας ο πρώην αντιπρόεδρος, Ριέκ Μάσαρ

Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Νότιου Σουδάν, Ριέκ Μάσαρ, ο οποίος βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμός από τον περασμένο Μάρτη, κατηγορείται εδώ και κάποιες ώρες για φόνο, εσχάτη προδοσία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τζόζεφ Γκενγκ Άκετς, δήλωσε ότι οι κατηγορίες σε βάρος του Μάσαρ σχετίζονται με την επίθεση που σημειώθηκε τον Μάρτιο από παραστρατιωτική ομάδα που φέρεται να συνδέεται με τον αντιπρόεδρο. Σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτή η εξέλιξη μπορεί να αναζωπυρώσει τον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα.

Οι δρόμοι που οδηγούν στο σπίτι του στην πρωτεύουσα Τζούμπα έχουν αποκλειστεί από άρματα μάχης και στρατιώτες.

Δυνάμεις πιστές στον Μάσαρ είχαν πολεμήσει σε έναν πενταετή εμφύλιο εναντίον των υποστηρικτών του προέδρου Σάλβα Κιίρ, μέχρι την ειρηνευτική συμφωνία του 2018.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

