Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω της δικής του πλατφόρμας Truth Social ότι ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα μεταβεί σύντομα στην Ουκρανία για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Αυτός ο πόλεμος ΠΡΕΠΕΙ και ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ - πάρα πολύς θάνατος και καταστροφή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ δολάρια, με ελάχιστα αποτελέσματα», έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ στην ανάρτησή του.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
