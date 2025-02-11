Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω της δικής του πλατφόρμας Truth Social ότι ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα μεταβεί σύντομα στην Ουκρανία για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αυτός ο πόλεμος ΠΡΕΠΕΙ και ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ - πάρα πολύς θάνατος και καταστροφή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ δολάρια, με ελάχιστα αποτελέσματα», έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ στην ανάρτησή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

