Νότια Κορέα: Οι εισαγγελείς απήγγειλαν επισήμως κατηγορίες εναντίον του προέδρου Γιουν για ανταρσία

Εισαγγελείς στη Νότια Κορέα απήγγειλαν σήμερα επισήμως κατηγορίες εναντίον του προέδρου της χώρας Γιουν Σουκ Γέολ, ο οποίος έχει παυθεί από τα καθήκοντά του, για υποκίνηση εξέγερσης αναφορικά με την αποτυχημένη επιβολή στρατιωτικού νόμου στις 3 Δεκεμβρίου, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τη σύσταση την περασμένη εβδομάδα από ερευνητές κατά της διαφθοράς να απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες εις βάρος του Γιουν.

Οι δικηγόροι του Γιουν είχαν απευθύνει έκκληση προς τους εισαγγελείς να τον απελευθερώσουν άμεσα από την παράνομη - όπως χαρακτήρισαν - κράτηση.

Σύμφωνα με την ποινική έρευνα, ο Γιουν βρίσκεται υπό κράτηση από τότε που έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που συλλαμβάνεται στις 15 Ιανουαρίου.

Η ανταρσία είναι μια από τις λίγες κατηγορίες για τις οποίες ένας πρόεδρος στη Νότια Κορέα δεν έχει ασυλία.

Τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη ή με τη θανατική ποινή παρότι στη Νότια Κορέα έχει να εκτελεστεί κάποιος εδώ και δεκαετίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.