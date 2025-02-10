Μια εκπαιδευτικός μαχαίρωσε και σκότωσε μια οκτάχρονη μαθήτρια σε δημοτικό σχολείο της Νότιας Κορέας, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap.

Η 40χρονη δασκάλα ομολόγησε το έγκλημα αφού αστυνομικοί τη βρήκαν τραυματισμένη, μαζί με το κορίτσι, μέσα στο δημοτικό σχολείο της πόλης Νταετζέον, το απόγευμα της Δευτέρας, τοπική ώρα.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Η εκπαιδευτικός έφερε, επίσης, τραύματα από μαχαίρι στον σβέρκο και στο ένα χέρι, που πιθανόν τα προκάλεσε μόνη της.

Η αστυνομία διαπίστωσε ότι η δασκάλα είχε πάρει αναρρωτική άδεια επειδή έπασχε από κατάθλιψη και επέστρεψε στο σχολείο στα τέλη του έτους.

Η μικρή μαθήτρια έμεινε στο σχολείο για μελέτη, αφού τελείωσαν τα μαθήματα και στη συνέχεια θα πήγαινε να παρακολουθήσει ένα ιδιαίτερο μάθημα ζωγραφικής. Όταν οι γονείς της πληροφορήθηκαν ότι δεν εμφανίστηκε στο ιδιαίτερο, κάλεσαν την αστυνομία.

Η δασκάλα υποβλήθηκε σε επέμβαση και οι αστυνομικοί θα την ανακρίνουν αργότερα.

Η Νότια Κορέα είναι σε γενικές γραμμές μια ασφαλής χώρα, με πολύ χαμηλό ποσοστό ανθρωποκτονιών: 1,3 ανά 100.000 κατοίκους το 2021, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 6 ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κατοίκους. Το 2023, ωστόσο, σημειώθηκαν μια σειρά βίαια εγκλήματα, τα περισσότερα με μαχαίρι. Τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς, ένας καθηγητής λυκείου μαχαιρώθηκε στην Νταετζεόν.

Την ίδια εβδομάδα, ένας άνδρας παρέσυρε περαστικούς σε έναν πεζόδρομο με το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια επιτέθηκε με μαχαίρι στους πελάτες ενός πολυκαταστήματος, τραυματίζοντας συνολικά 14 ανθρώπους. Ένα μήνα νωρίτερα, σε επίθεση με μαχαίρι στη Σεούλ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.