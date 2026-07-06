Φωτιά στην Καλλιθέα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από διαμέρισμα

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα, ένας άνδρας ηλικίας 70 ετών, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.



Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο αγνώστων στοιχείων, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, στην Καλλιθέα Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026

Πηγή: skai.gr

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