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Φωτιά στην Καλλιθέα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από διαμέρισμα

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο - Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα

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Φωτιά

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα, ένας άνδρας ηλικίας 70 ετών, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου, στην Καλλιθέα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

 
Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Καλλιθέα Πυροσβεστική
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