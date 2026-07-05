Ζελένσκι: Η Ρωσία ετοιμάζει νέα μαζική επίθεση – Κάθε καθυστέρηση στους Patriot κοστίζει ζωές

Προειδοποίηση για νέα μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση απηύθυνε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος πληροφορίες των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών. Παράλληλα, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ευρωπαίους συμμάχους να επισπεύσουν την αποστολή πυραύλων για τα συστήματα αεράμυνας Patriot, τονίζοντας ότι κάθε καθυστέρηση κοστίζει ανθρώπινες ζωές και ενθαρρύνει τη Ρωσία να συνεχίσει τον πόλεμο.

«Οι πληροφορίες των υπηρεσιών μας δείχνουν για ακόμη μία φορά ότι οι Ρώσοι προετοιμάζουν μια νέα μαζική επίθεση. Αυτή είναι η τακτική του Πούτιν: αμέσως μετά την Ημέρα Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών και λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Ρωσία επιδιώκει να σκορπίσει ακόμη περισσότερο κακό και να αφαιρέσει ανθρώπινες ζωές. Παρακαλώ όλους να παραμείνουν ασφαλείς και να ανταποκρίνεστε στις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Αυτή την εβδομάδα, ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για επικείμενο πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο και λίγες ώρες αργότερα, η Μόσχα χτυπούσε την ουκρανική πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα 30 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Παράλληλα, απευθύνομαι στους εταίρους μας: κάθε καθυστέρηση στην αποστολή πυραύλων για την αεράμυνά μας – πυραύλων για τα συστήματα Patriot – σημαίνει απώλεια ανθρώπινων ζωών και ενθαρρύνει τη Ρωσία να συνεχίσει τον πόλεμο. Ο κόσμος διαθέτει την απαραίτητη ποσότητα και ποιότητα μέσων αεράμυνας. Αυτό που απαιτείται είναι οι αποφάσεις σας, ώστε να διασφαλιστεί η πραγματική προστασία της ανθρώπινης ζωής στην Ουκρανία. Πάνω απ' όλα, πρόκειται φυσικά για αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και των ισχυρών χωρών της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Σας καλώ να ενεργήσετε άμεσα και αποφασιστικά για να προστατεύσετε ανθρώπινες ζωές. Οι πύραυλοι για τα Patriot δεν πρέπει να βρίσκονται σήμερα στις αποθήκες, αλλά στα συστήματα Patriot που επιχειρούν στην Ουκρανία. Ευχαριστώ όλους όσοι παρέχουν ουσιαστική βοήθεια».

Intelligence once again indicates that the Russians are preparing a new massive strike. This is typical of Putin: right after America’s Independence Day and before the NATO Summit in Ankara. Russia wants to bring more evil and kill people. Please stay safe and heed any air raid… pic.twitter.com/VExSG7ldZo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 5, 2026

Ακόμη, δήλωσε σήμερα ότι οι μάχες συνεχίζονται για τη στρατηγική πόλη Κοστιαντινίφκα στην ανατολική Ουκρανία, την κατάληψη της οποίας είχε ανακοινώσει το Κρεμλίνο.

«Οι μάχες συνεχίζονται για την Κοστιαντινίφκα, την οποία (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν διεκδικεί ότι είναι δική του, αλλά είναι προφανές ότι δεν θα τολμήσει ποτέ να εμφανιστεί εκεί», δήλωσε ο Ζελένσκι στην καθημερινή του ομιλία.

Η Μόσχα είχε υποστηρίξει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι κατέλαβε την πόλη, που βρίσκεται στον δρόμο που οδηγεί σε σημαντικά και νευραλγικά σημεία στην περιοχή του Ντονέτσκ, αλλά το Κίεβο αρνήθηκε αυτόν τον ισχυρισμό, χαρακτηρίζοντάς τον "ψέμα" και δηλώνοντας ότι συνεχίζει να προασπίζει την πόλη, που είχε περίπου 78.000 κατοίκους πριν από τη μεγάλης κλίμακας ρωσική εισβολή του 2022.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι τα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας - τα οποία έχουν φτάσει μέχρι τα Ουράλια Όρη τους τελευταίους μήνες - «παράγουν αποτελέσματα κάθε μέρα».

Η κλιμάκωση των πληγμάτων του Κιέβου εναντίον της Ρωσίας, με στόχο κυρίως ρωσικές αποθήκες πετρελαίου και καυσίμων, έχει διαταράξει την καθημερινότητα στη Ρωσία.

«Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία για να υπάρξει ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι το Κίεβο είχε παρουσιάσει τις προτάσεις του και αναμένει τώρα ότι «τους ερχόμενους μήνες, οι συνθήκες για μια αξιοπρεπή ειρήνη θα πλησιάσουν, είτε δια της ισχύος, είτε δια της διπλωματικής οδού».

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στην Ουκρανία.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η σοβαρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, διαρκεί σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια.

Πηγή: skai.gr

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