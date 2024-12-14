Νότια Κορέα: Ο υπηρεσιακός πρόεδρος Χαν δεσμεύεται για τη συνέχιση της διαχείρισης των κρατικών υποθέσεων της χώρας

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος της Νότιας Κορέας Χαν Ντουκ-σου δεσμεύτηκε σήμερα ότι δεν θα επιτρέψει να προκληθεί κενό στα ζητήματα του κράτους.
Σε ένα διάγγελμα του, μετά την ψήφιση από το κοινοβούλιο της καθαίρεσης του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ, ο Χαν τόνισε ότι όλη η κυβέρνηση θα εργαστεί σκληρά για να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, αλλά κι άλλων συμμάχων της Νότιας Κορέας.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
