Νότια Κορέα: Θέλει να χρησιμοποιήσει τα κρατικά έσοδα από την AI για τη χρηματοδότηση δημόσιων έργων

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει ένα ταμείο δημόσιων έργων, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τα έσοδα του κράτους από τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI), ανακοίνωσε σήμερα η προεδρία, την ώρα που τα κέρδη των εταιρειών που κατασκευάζουν τσιπ έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.

Η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης για τσιπ μνήμης, που χρησιμοποιούνται σε κέντρα δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη, επέτρεψε στους γίγαντες ημιαγωγών της Νότιας Κορέας να καταγράψουν φέτος κέρδη ρεκόρ. Η επιτυχία της Samsung Electronics και της SK Hynix, δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, έχει συμβάλει στην αύξηση των κρατικών εσόδων της Νότιας Κορέας.

Η αξία των μετοχών της Samsung Electronics αυξήθηκε κατά περισσότερο από 170% το πρώτο εξάμηνο, ενώ αυτή των μετοχών της SK Hynix κατά περισσότερο από 300%. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς καθεμίας από αυτές τις εταιρείες ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για πρώτη φορά.

Στη διάρκεια συνεδρίασης χθες Κυριακή στην οποία συμμετείχε η κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα ο Κανγκ Χουν- σικ, ο προσωπάρχης του Νοτιοκορεάτη προέδρου, προανήγγειλε ένα «ταμείο απάντησης για το μέλλον» το οποίο θα επιτρέψει να χρηματοδοτηθούν εθνικά έργα μεγάλης κλίμακας που θα επικεντρώνονται στη βιομηχανία της AI και τους ημιαγωγούς. Το ταμείο αυτό θα χρησιμοποιηθεί επίσης για να περιοριστούν οι ανισότητες και να υποστηριχθούν οι νέοι σε ό,τι αφορά τη στέγαση, τη δημιουργία επιχειρήσεων και την απασχόληση.

«Τα πλεονάζοντα κρατικά έσοδα που προκύπτουν από την άνθηση των ημιαγωγών, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Κορέας, δεν θα πρέπει να δαπανηθούν επιπόλαια», υπογράμμισε ο Κανγκ Χουν- σικ.

Ωστόσο δεν διευκρίνισε το ποσό που θα δοθεί σε αυτό το ταμείο, αν και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τρόπους αξιοποίησης αυτών των εσόδων στη διάρκεια συνεδρίασης για την κατάρτιση του προϋπολογισμού που έχει προγραμματιστεί για αργότερα αυτόν τον μήνα.

Σε συνέντευξή του στη νοτιοκορεατική εφημερίδα Dong-A Ilbo, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, ο Κανγκ δήλωσε ότι τα υπερβάλλοντα κρατικά έσοδα από την AI θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη υποδομών αφιερωμένων στους ημιαγωγούς, ιδίως για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού.

Πηγή: skai.gr

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