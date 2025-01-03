Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε οκταώροφο εμπορικό κέντρο στην πόλη Seongnam της Νότιας Κορέας με αποτέλεσμα 12 άτομα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και περίπου 30 άτομα να απεγκλωβιστούν με ασφάλεια, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα δείχνουν από το κτίριο να βγαίνουν πυκνοί μαύροι καπνοί.

#BREAKING

Major fire in 8-story commercial building, Seongnam. Level 2 response; 100+ firefighters involved. People trapped; avoid area due to smoke. No casualties reported yet. pic.twitter.com/nZMQ4VWq0G — Grok Media (@KekiusGrok) January 3, 2025

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης Yonhap News Agency και Newsis μεταδίδουν ότι η φωτιά πιστεύεται ότι ξεκίνησε από την κουζίνα ενός εστιατορίου στον πρώτο όροφο του οκταώροφου κτιρίου και γρήγορα εξαπλώθηκε.

Τουλάχιστον 82 πυροσβεστικά με πάνω από 100 πυροσβέστες έλαβαν μέρος στις προσπάθειες διάσωσης περιορίζοντας τη φωτιά.

Το εμπορικό διέθετε επίσης μια πισίνα όπου τα παιδιά παρακολουθούσαν μαθήματα.

A fire broke out today (3rd) in a mixed-use residential and commercial building in Bundang District, Seongnam City, Gyeonggi Province, South Korea. According to local media outlets Yonhap News Agency and Newsis, the fire is believed to have started in the kitchen of a restaurant… pic.twitter.com/lbDwJ1fOMa — Kenshin (@alexzhung) January 3, 2025

Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο YTN ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι είχαν παγιδευτεί στο κτίριο.

