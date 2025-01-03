Λογαριασμός
Φωτιά σε πολυώροφο κτίριο στην Νότια Κορέα: Τουλάχιστον 30 άτομα απεγκλωβίστηκαν, 12 στο νοσοκομείο

Βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν από το πολυώροφο κτίριο, ωα βγαίνουν πυκνοί καπνοί - Η φωτιά πιστεύεται ότι ξεκίνησε από την κουζίνα ενός εστιατορίου

UPDATE: 12:02
Πυρκαγιά Νότια Κορέα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε οκταώροφο εμπορικό κέντρο στην πόλη Seongnam της Νότιας Κορέας  με αποτέλεσμα 12 άτομα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και περίπου 30 άτομα να απεγκλωβιστούν με ασφάλεια, σύμφωνα με την πυροσβεστική. 

Βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα δείχνουν από το κτίριο να βγαίνουν πυκνοί μαύροι καπνοί. 

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης Yonhap News Agency και Newsis μεταδίδουν ότι η φωτιά πιστεύεται ότι ξεκίνησε από την κουζίνα ενός εστιατορίου στον πρώτο όροφο του οκταώροφου κτιρίου και γρήγορα εξαπλώθηκε.

Τουλάχιστον 82 πυροσβεστικά με πάνω από 100 πυροσβέστες έλαβαν μέρος στις προσπάθειες διάσωσης περιορίζοντας τη φωτιά. 

Το εμπορικό διέθετε επίσης μια πισίνα όπου τα παιδιά παρακολουθούσαν μαθήματα.

Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο YTN ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι είχαν παγιδευτεί στο κτίριο. 

