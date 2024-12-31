Δικαστήριο της Νότιας Κορέας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης του παυθέντα προέδρου Γιουν Σοκ-γελ εξαιτίας της ματαιωθείσας προσπάθειάς του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο στο κράτος της Ασίας στις αρχές του μήνα, ανακοίνωσαν σήμερα ερευνητές που χειρίζονται την υπόθεση.

«Το ένταλμα σύλληψης και το ένταλμα ερεύνης σε βάρος του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ (...) εκδόθηκαν το πρωί» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία που διενεργεί την έρευνα σε βάρος του έκπτωτου προέδρου.

Δεν ορίστηκε κανένα χρονοδιάγραμμα για τη συνέχεια των διαδικασιών αυτών, διευκρίνισε.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Νότιας Κορέας που πρόεδρος εν ενεργεία βρίσκεται στο στόχαστρο τέτοιας απόφασης της δικαιοσύνης. Τυπικά, ο Γιουν Σοκ-γελ παραμένει στον θώκο, αναμένει να αποφανθεί το Συνταγματικό Δικαστήριο για την απόφαση να απομακρυνθεί από τον θώκο, που υιοθετήθηκε από το νοτιοκορεάτικο κοινοβούλιο την 14η Δεκεμβρίου.

Έχει ωστόσο παυθεί από τα καθήκοντά του μέχρι να επιβεβαιώσει ή ακυρώσει ο κορυφαίος δικαστικός θεσμός της χώρας την αποπομπή του. Έχει προθεσμία για αυτό ως τα μέσα του Ιουνίου.

Ο κ. Γιουν προκάλεσε σοκ στη χώρα την 3η Δεκεμβρίου, όταν προς γενική κατάπληξη ανακοίνωσε πως κήρυξε στρατιωτικό νόμο κι έστειλε τον στρατό στο κοινοβούλιο για να το φιμώσει. Αλλά υποχρεώθηκε να πάρει τα μέτρα αυτό πίσω δεχόμενος ασφυκτική πίεση από τα μέλη ης εθνικής αντιπροσωπείας και χιλιάδες πολίτες που βγήκαν στους δρόμους.

Ο άλλοτε εισαγγελέας-αστέρας, 64 ετών, αψήφησε τρις κλήσεις να πάει να ανακριθεί για το πραξικόπημα που αποπειράθηκε, οδηγώντας την έκδοση του εντάλματος σύλληψής του χθες.

Ο υπηρεσιακός ηγέτης της παράταξής του, ο Γκουόν Σονγκ-ντονγκ, χαρακτήρισε ανάρμοστη την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος εν ενεργεία προέδρου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

