Έπειτα από τα σχεδόν δεκατέσσερα χρόνια του πολέμου που προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές στη χώρα, πάνω από τα μισά παιδιά στη Συρία σε σχολική ηλικία είναι εκτός εκπαιδευτικού συστήματος, τόνισε η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children, η οποία θέλει να αναληφθεί «επείγουσα δράση για να επανενταχθούν».

«3,7 εκατομμύρια παιδιά είναι εκτός σχολείου φέτος, δηλαδή πάνω από τα μισά παιδιά σε ηλικία για να πάνε στο σχολείο», ανέφερε σε συνέντευξή της στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ράσα Μαχρέζ, διευθύντρια του τμήματος της ΜΚΟ για τη Συρία.

Πολλά σχολεία καταστράφηκαν, υπέστησαν ζημιές ή μετατράπηκαν σε κέντρα υποδοχής εκτοπισμένων τα χρόνια του πολέμου ο οποίος ξερίζωσε εκατομμύρια ανθρώπους.

Ορισμένα εξακολουθούν σήμερα να αποτελούν «καταφύγια» εξαιτίας «του νέου κύματος εκτοπισμών», εξήγησε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που δόθηκε στη Δαμασκό, καλώντας τις νέες de facto αρχές να αναλάβουν «άμεση δράση για την επανένταξη» των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Κατά υπολογισμούς του ΟΗΕ, πάνω από 700.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν αφού άρχισε η επίθεση-αστραπή οργανώσεων με κυρίαρχο στοιχεία την ισλαμιστική ένοπλη παράταξη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ, ο άλλοτε βραχίονας της Αλ Κάιντα στη Συρία) που κατέληξε στην ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ την 8η Δεκεμβρίου.

Η πλειονότητα των παιδιών στη Συρία, ή αλλιώς «7,5 εκατομμύρια», έχουν ανάγκη «άμεση ανθρωπιστική βοήθεια», σημείωσε η κυρία Μαχρέζ.

Γεγονός που οφείλεται «στα σχεδόν 14 χρόνια πολέμου, στις φυσικές καταστροφές, στην κατάρρευση της οικονομίας», με αποτέλεσμα «τα παιδιά να στερούνται θεμελιώδη δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην μόρφωση», πρόσθεσε.

Σήμερα, στη χώρα που υφίσταται ακόμη δυτικές κυρώσεις, τουλάχιστον ο ένας Σύρος στους τέσσερις ζει σε κατάσταση ακραίας φτώχειας, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, κι ο φονικός σεισμός του 2023 επιδείνωσε ακόμα περισσότερο τα πράγματα.

Ο πόλεμος είχε επίσης «τεράστιο αντίκτυπο, τραυματικό αντίκτυπο» στα παιδιά, δήλωσε η Ράσα Μαχρέζ, σύμφωνα με την οποία μεγάλος αριθμός παιδιών «γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της σύρραξης» και κάποια «έγιναν έφηβοι ή νεαροί ενήλικοι τα χρόνια του πολέμου».

Η ΜΚΟ υπολογίζει ότι 6,4 εκατομμύρια από αυτά χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη.

Η κ. Μαχρέζ επισήμανε εξάλλου τον αντίκτυπο των διεθνών κυρώσεων, που είχαν επιβληθεί στη Συρία του Μπασάρ αλ Άσαντ αφού ξέσπασε ο πόλεμος, στην ανθρωπιστική βοήθεια, λέγοντας πως αυτός που πλήττουν είναι «ο συριακός λαός».

Προχθές Κυριακή, ο νέος de facto ηγέτης της Συρίας, ο Άχμαντ αλ Σάρα, παρότρυνε την κυβέρνηση του αμερικανού εκλεγμένου προέδρου, που θα αναλάβει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου, να προχωρήσει στην άρση των κυρώσεων που επιβάλλονται από την Ουάσιγκτον στη χώρα.

«Είναι πολύ δύσκολο για όλους να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες» των Σύρων όσο παραμένουν σε ισχύ οι κυρώσεις, σημείωσε η κυρία Μαχρέζ.

Ο εμφύλιος πόλεμος, που ξέσπασε το 2011, με έναυσμα την αιματηρή καταστολή από την εξουσία των Άσαντ διαδηλώσεων με κεντρικό αίτημα τον εκδημοκρατισμό της χώρας, στοίχισε τη ζωή σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους και μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους ή πρόσφυγες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

