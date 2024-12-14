«Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ μέχρι την τελευταία στιγμή για τη χώρα», δήλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ λίγη ώρα μετά αφότου το κοινοβούλιο τάχθηκε σήμερα υπέρ της καθαίρεσής του, μετά το διάσκο της 3η Δεκεμβρίου όταν αποπειράθηκε να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, μέτρο που ύστερα από έξι ώρες υποχρεώθηκε να ανακαλέσει.

«Είμαι απογοητευμένος ότι όλες οι προσπάθειες που έχω καταβάλει μέχρι στιγμής θα είναι μάταιες», είπε ο Γιουν.

Ο ίδιος προέτρεψε τον κόσμο να στηρίξει τον εκτελούντα χρέη προέδρου, πρωθυπουργό Χαν Ντουκ-σου. Ο Γιουν ζήτησε επίσης από τους πολιτικούς να βελτιώσουν την πολιτική κουλτούρα, το σύστημα πέρα από τις αντιπαραθέσεις. «Ζητώ από όλους τους δημόσιους λειτουργούς να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να διαφυλάξουν τη δημόσια ασφάλεια και ευημερία»,

Πηγή: skai.gr

