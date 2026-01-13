Ο Ανδρέας Πασχαλίδης, πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και πρώην πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων, διορίστηκε σήμερα από τον Γενικό Εισαγγελέα ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής για τη διερεύνηση υπόθεσης που αφορά βίντεο το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Κύπρο.

Στο βίντεο διατυπώνονται ισχυρισμοί περί «μαύρων ταμείων», αδιαφανών χρηματοδοτήσεων και επαφών αξιωματούχων με επιχειρηματικά συμφέροντα, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με την προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ανακοίνωση ΓΕ @SavvidesGL: Διορισμός Ανεξάρτητου Ποινικού Ανακριτή, κ. Ανδρέα Πασχαλίδη για να συνδράμει στις έρευνες της Αστυνομίας σε σχέση με το Βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» στις 8/1/2026. pic.twitter.com/fpmXSpTWPO — Attorney General's Office CY (@LawOfficeCY) January 13, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο διορισμός του κ. Ανδρέα Πασχαλίδη έγινε δυνάμει των εξουσιών που παρέχονται από το άρθρο 4(2) του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (Κεφ. 155), προκειμένου να διενεργήσει ανακρίσεις σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Η έρευνα αφορά τη διερεύνηση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικών αδικημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετίζεται με βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, στον λογαριασμό με στοιχεία «Emily Thompson», στις 8 Ιανουαρίου 2026.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η διερεύνηση θα καλύψει κάθε ζήτημα που σχετίζεται με το εν λόγω βίντεο, περιλαμβανομένου του περιεχομένου του, της αυθεντικότητας, της προέλευσης, των συνθηκών και κινήτρων παραγωγής και δημοσιοποίησης του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει από την ως άνω διερεύνηση.

Σημειώνεται ότι η ανακριτική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών.



