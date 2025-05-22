Μερτς: Καταδικάζουμε την «αποτρόπαια» αντισημιτική επίθεση

Θρήνος για τη δολοφονία των δύο υπαλλήλων της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, ο ένας εκ των οποίων είχε γερμανικό διαβατήριο. «Καταδικάζουμε την αποτρόπαια αυτή πράξη», δήλωσε ο Μερτς.Η δολοφονία των δύο υπαλλήλων της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, του Γιάρον Λισίνσκι και της Σάρα Μίλγκριμ, έχει προκαλέσει θρήνο και έντονες αντιδράσεις παγκοσμίως. Φαίνεται πως η επίθεση είχε αντισημιτικά κίνητρα, μιας και ο φερόμενος δράστης φώναξε "Free, free Palestine”. Μάλιστα, ο Λισίνσκι και η Μίλγκριμ σκόπευαν να παντρευτούν μέσα στο προσεχές διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες της ισραηλινής πρεσβείας.

Έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία

«Είμαι σοκαρισμένος από τα νέα για τη δολοφονία των δύο υπαλλήλων της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον», έγραψε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στον λογαριασμό του στο Χ. «Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειές τους. Σε αυτήν τη φάση πρέπει να υποθέσουμε πως ο δράστης είχε αντισημιτικά κίνητρα. Καταδικάζω αυτήν την αποτρόπαια πράξη με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο».

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε και αυτός «σοκαρισμένος» από την «ειδεχθή δολοφονία» των δύο νεαρών ανθρώπων, προσθέτοντας πως «η αντισημιτική βία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο», μη παραλείποντας τέλος να εκφράσει τα συλλυπητήρια του προς τις οικογένειες και τους συναδέλφους των θυμάτων. Παρόμοια ανάρτηση δημοσίευσε και η Γερμανίδα υπουργός Παιδείας Κάριν Πριν, κάνοντας λόγο για μία «φρικτή είδηση από την Ουάσινγκτον».

Ο Γιόζεφ Σούστερ, πρόεδρος του Κεντρικού Εβραϊκού Συμβουλίου της Γερμανίας, δήλωσε πως «οι δολοφονίες στην Ουάσινγκτον μου σκίζουν την καρδιά», προσθέτοντας πως το περιστατικό αυτό έρχεται μόλις ο ίδιος επέστρεφε από το Ισραήλ, «όπου εκπρόσωποι εβραϊκών οργανώσεων απ’ όλο τον κόσμο συνομίλησαν για τη διάδοση του μίσους εναντίον των Εβραίων και του Ισραήλ – κάτι που επιβεβαιώθηκε μόλις μία ημέρα αργότερα με τον πιο τραγικό τρόπο». Ο Σούστερ εξέφρασε ακόμη την έντονη ανησυχία του για την άνοδο της πολιτικής και αντισημιτικής βίας στις δυτικές κοινωνίες, υπογραμμίζοντας πως το μίσος και οι συναφείς ιδεολογίες «θα πρέπει να καταπολεμηθούν με όλα τα μέσα».

«Δεν υπάρχει και δεν πρέπει να υπάρχει θέση στις κοινωνίες μας για το μίσος, τον εξτρεμισμό ή τον αντισημιτισμό. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και τους ανθρώπους του Ισραήλ», έγραψε η Κάγια Κάλλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Χ.

Γερμανός υπήκοος ο νεκρός άντρας

Όπως προέκυψε σήμερα, ο Γιάρον Λισίνσκι είχε μάλιστα και γερμανική υπηκοότητα.

Ο Λισίνσκι πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στη Βαυαρία, μιλούσε άπταιστα γερμανικά και εργαζόταν για την ενίσχυση των γερμανοϊσραηλινών σχέσεων, αλλά και την ειρηνική συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα μάλιστα με τη Γερμανική Ισραηλίτικη Κοινότητα (DIG) ο Λισίνσκι ήταν ιδρυτικό μέλος του φόρουμ νεολαίας της DIG και είχε ξεκινήσει να εργάζεται στην ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον από το 2022, εστιάζοντας επιστημονικά στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Πηγή: Deutsche Welle

