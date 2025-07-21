Νότια Αφρική: Ο πρόεδρος Ραμαφόσα αποπέμπει αμφιλεγόμενη υπουργό

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα απέπεμψε σήμερα την υπουργό Ανώτατης Εκπαίδευσης, την απομάκρυνση της οποίας ζητούσε το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της χώρας και μέλος της κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Με την απομάκρυνση της Νομπούχλε Ενκαμπάνε, ο πρόεδρος ικανοποίησε το αίτημα της Δημοκρατικής Συμμαχίας (DA), του βασικού εταίρου του στον κυβερνητικό συνασπισμό ο οποίος έχει πληγεί από εσωτερικές διαμάχες από τους πρώτους κιόλας μήνες της συγκρότησής του.

«Ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόσα αποπέμπει την δρα Ενκαμπάνε και διορίζει νέα υπουργό», αναφέρει η ανακοίνωση της προεδρίας της Νότιας Αφρικής.

Το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο (ANC), το οποίο βρίσκεται στην εξουσία μετά το τέλος του απαρτχάιντ και τις πρώτες δημοκρατικές εκλογές στη Νότια Αφρική (1994), απέτυχε πέρυσι για πρώτη φορά να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία και υποχρεώθηκε να σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή δέκα κομμάτων.

Στις αρχές του μήνα, η Δημοκρατική Συμμαχία (DA) κατηγόρησε την υπουργό Ενκαμπάνε ότι είπε ψέματα στο κοινοβούλιο προκειμένου να διορίσει «με δόλιο τρόπο» πρόσωπα που συνδέονται με το ANC σε διοικητικά συμβούλια εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Έχει κατηγορήσει επίσης για διαφθορά την υπουργό Στέγασης Θέμπι Σιμελάνε, η οποία παραμένει στη θέση της.

Στις 13 Ιουλίου, ο πρόεδρος Ραμαφόσα έθεσε σε υποχρεωτική άδεια τον υπουργό Δημόσιας Τάξης Σένζο Μουκούνου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά και διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Ζήτησε επίσης τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση ενδεχόμενων διασυνδέσεων και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων, «νυν και πρώην», με το οργανωμένο έγκλημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

