Η αστυνομία του νοτιοδυτικού Πακιστάν συνέλαβε συνολικά 14 υπόπτους για τη δολοφονία ενός ζευγαριού που φέρεται ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο αρχηγός μιας τοπικής φυλής, ο οποίος διέταξε τη δολοφονία.

Οι φόνοι, στην επαρχία Μπαλοτσιστάν, τράβηξαν την προσοχή των αρχών αφού κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ένα βίντεο που προκάλεσε σάλο και δείχνει τους δράστες να πυροβολούν τα θύματα.

Ο άνδρας που πυροβόλησε και σκότωσε τη γυναίκα ήταν ο αδελφός της, που ενήργησε εκ μέρους της οικογένειας και της φυλής, είπε ο αρχηγός της αστυνομίας της επαρχίας, Μοάζαμ Τζαχ Ανσάρι. Τους φόνους διέταξε ο αρχηγός της φυλής, ο Σερ Μπαζ Σατάκζαϊ.

Pakistan: A horrifying video from #Balochistan shows the honor killing of Zark and Sheetal, shot by an Islamic mob for marrying by choice.



Sheetal’s last words, “Only shooting is allowed,” expose our society’s brutality.



Are we complicit by staying silent?



Please REPOST pic.twitter.com/2PDPLrIB9y — Faraz Pervaiz (@FarazPervaiz3) July 20, 2025

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο πρώτος υπουργός της επαρχίας, Σαρφράζ Μπούγκτι, είπε ότι Σατάκζαϊ έχει συλληφθεί. «Θα φροντίσουμε να ασκηθεί σε όλους ποινική δίωξη», πρόσθεσε.

Δεν διευκρινίστηκε αν μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο αδελφός της γυναίκας.

Τα θύματα, που κατηγορήθηκαν ότι διατηρούσαν εξωσυζυγικό δεσμό, είχαν αποκτήσει πολλά παιδιά από τους γάμους τους, είπε ο Μπούγκτι. Αρχικά, η αστυνομία πίστευε ότι τους σκότωσαν επειδή παντρεύτηκαν μεταξύ τους παρά τις αντιρρήσεις των οικογενειών τους.

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα, για κανένα λόγο, να σκοτώνει κάποιον με τόσο οδυνηρό, βδελυρό τρόπο. Είναι έγκλημα. Είναι φόνος», τόνισε ο Μπούγκτι.

Το βίντεο έδειχνε έναν άνδρα να πυροβολεί τη γυναίκα από πολύ κοντινή απόσταση και έναν αιμόφυρτο άνδρα πεσμένο στο έδαφος, κοντά στο πτώμα της. Στα επόμενα πλάνα, πολλοί άνδρες πυροβολούν τους δύο νεκρούς.

Τοπικό δικαστήριο διέταξε σήμερα την εκταφή των σορών για να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

