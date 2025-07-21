Βενεζουέλα: Απελευθέρωσε 48 πολιτικούς κρατούμενους στο πλαίσιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Σαράντα οκτώ Βενεζουελάνοι, που κρατούνταν από την κυβέρνηση της χώρας τους, έχουν μέχρι στιγμής αφεθεί ελεύθεροι με βάση τη συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση Foro Penal, που αγωνίζεται για τα νομικά δικαιώματα των πολιτών.

Την περασμένη εβδομάδα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι συνολικά 80 αντιφρονούντες θα αποφυλακιστούν από φυλακές της Βενεζουέλας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, έχουν ήδη επιστρέψει στο Καράκας περισσότεροι από 200 Βενεζουελάνοι που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ και κρατούνταν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας του Ελ Σαλβαδόρ.

Σύμφωνα με τη Foro Penal, συνολικά 57 άνθρωποι, τους οποίους κατατάσσει στην κατηγορία των «πολιτικών κρατουμένων», αποφυλακίστηκαν. Από αυτούς, οι 48 ήταν Βενεζουελάνοι και οι εννέα Αμερικανοί ή μόνιμοι κάτοικοι ΗΠΑ. Ο δέκατος Αμερικανός που αφέθηκε ελεύθερος στην ανταλλαγή δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των πολιτικών κρατουμένων.

Στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η οργάνωση εξέφρασε τη λύπη της επειδή δεν υπάρχει κάποια «επίσημη λίστα» ώστε να επαληθεύονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι πληροφορίες της. Κάποιες από τις «λίστες» που κυκλοφορούν περιλαμβάνουν πρόσωπα που δεν ήταν πολιτικοί κρατούμενοι, άλλους που είχαν ήδη αποφυλακιστεί, ακόμη και κρατούμενους που έχουν πεθάνει. «Στo Foro Penal, συντονιζόμαστε με τις οικογένειες για να επαληθεύσουμε άλλες περιπτώσεις».

Το υπουργείο Πληροφοριών της Βενεζουέλας δεν ανταποκρίθηκε όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει ποιοι άλλοι κρατούμενοι πρόκειται να αποφυλακιστούν και αν κάποιοι από αυτούς θα τεθούν σε κατ’ οίκον περιορισμό ή αν θα ληφθούν σε βάρος τους άλλα, «εναλλακτικά» περιοριστικά μέτρα.

Ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης χαιρέτισε την αποφυλάκιση των κρατουμένων, επισημαίνοντας όμως ότι σχεδόν 1.000 άνθρωποι παραμένουν φυλακισμένοι για πολιτικούς λόγους και μόνο τις τελευταίες ημέρες συνελήφθησαν άλλοι 12.

Οι Βενεζουελάνοι που κρατούνταν στο Ελ Σαλβαδόρ στάλθηκαν εκεί από τις ΗΠΑ τον Μάρτιο, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικαλέστηκε έναν νόμο του 1798 περί «Ξένων Εχθρών» για να τους απελάσει, χαρακτηρίζοντάς τους μέλη της συμμορίας Τρεν δε Αράγκουα, παρακάμπτοντας τις συνήθεις διαδικασίες. Οι απελάσεις αυτές πυροδότησαν μια δικαστική μάχη με την κυβέρνηση Τραμπ ενώ οι οικογένειες και οι δικηγόροι πολλών απελαθέντων διέψευσαν ότι είχαν οποιαδήποτε σχέση με συμμορίες.

Οι πρώην κρατούμενοι έφτασαν στο Καράκας την Παρασκευή και κάποιοι επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους, αλλά δεν έχουν επιστρέψει ακόμη στα σπίτια τους. Η κυβέρνηση λέει ότι θα υποβληθούν προηγουμένως σε ιατρικές εξετάσεις και θα καταθέσουν για τις συνθήκες κράτησής τους στο Ελ Σαλβαδόρ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

