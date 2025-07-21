Ο επόμενος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικαλούμενος τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.

«Σήμερα συζήτησα με τον Ρουστέμ Ούμεροφ την προετοιμασία για ανταλλαγή κρατουμένων και μια ακόμη συνάντηση με τη ρωσική πλευρά στην Τουρκία», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βίντεό του. «Ο Ούμεροφ ανέφερε ότι η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν αύριο (Δευτέρα)».

Ο Ούμεροφ, νυν γραμματέας του Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, ηγήθηκε των δύο πρώτων γύρων συνομιλιών με τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

