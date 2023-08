«Κρίση εθνικών διαστάσεων»: Χιλιάδες άνθρωποι εκκένωσαν τις εστίες τους λόγω καταστροφικών πλημμυρών - Συγκλονιστικά βίντεο

Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους και ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής πλημμύρισε από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Νορβηγία, ανακοίνωσαν σήμερα Τετάρτη οι αρχές της χώρας.

«Ζούμε μια κρίση εθνικών διαστάσεων», δήλωσε ο Αούντ Χόβε, επικεφαλής της επαρχίας Ινλάνταν, στο νότιο τμήμα της σκανδιναβικής χώρας, από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις. Εξαιτίας της κακοκαιρίας, προβλήματα στις μετακινήσεις παρουσιάστηκαν σε 115 δρόμους.

«Χρειαζόμαστε βοήθεια από το σύνολο της κοινωνίας. Σήμερα είναι που θα τα καταφέρουμε ή θα αποτύχουμε», είπε.

«Δεν έχουμε δει ποτέ τόσο υψηλά επίπεδα υδάτων σε πολλά ποτάμια. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η υπερχείλιση μεγάλων ποταμών θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Έρικ Χόλμκβιστ, στέλεχος της Υπηρεσίας Ενέργειας και Υδάτων στην εφημερίδα VG.

Επτά ελικόπτερα έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των κατοίκων, ανέφερε η κυβέρνηση.

‼️ ⚡NORWAY FLOODING – Some footage shows the catastrophic situation in the northern hemisphere. pic.twitter.com/j6UiTVo8lx — {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) August 9, 2023

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους (...) και τεράστιες υλικές ζημιές. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη σε μεγάλο μέρος της χώρας», προειδοποίησε η υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Ασφάλειας, Έμιλι Ενγκερ Μελ.

Από την κακοκαιρία πλημμύρισε ο υδροηλεκτρικός σταθμός Μπρασκσρείντφος, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γκλόμα, του μεγαλύτερου στη χώρα.

🇧🇻 Thousands of people were evacuated in southern Norway after a dam partially collapsed on Wednesday, flooding several towns and causing landslides. The house in Hemsedal was washed away. pic.twitter.com/TTMDZdlCMW — Peacemaker (@jardacarda72) August 9, 2023

Ο νορβηγικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας Hafslund ανέφερε ότι λόγω βλάβης του δικτύου, οι γεννήτριες του φράγματος σταμάτησαν να λειτουργούν τα ξημερώματα.

Από τις βροχές πλημμύρισαν οι εγκαταστάσεις, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Hafslund.

Λόγω της καταιγίδας «Χανς», η Νορβηγία και η Σουηδία βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονες βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει πλημμύρες και κατολισθήσεις

⚠️❗🇳🇴 - ALERT #Norway: During a catastrophic flood, water entered a power plant in Braskereidfoss causing extensive damage.



The government is considering blowing up a dam after days of heavy rain in Scandinavia caused flooding.



Thousands were evacuated because of the worst… pic.twitter.com/6hfWkTXTzb — 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) August 9, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

