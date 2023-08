Σχέδια για ευρωπαϊκά πυροσβεστικά αεροπλάνα στη σκιά των καταστροφικών πυρκαγιών Κόσμος 21:53, 09.08.2023 linkedin

Οι διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων χρόνων δοκιμάζουν τα εργαλεία της ΕΕ για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ;