Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια – Το βίντεο από το σημείο της επίθεσης που έδωσε ο Ζελένσκι 

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τριών ανθρώπων», ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς εκδηλώθηκε η επίθεση. «Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη», συμπλήρωσε.



Zaporizhzhia. Another attack by Russian terrorists. As of now, three people have been reported dead. My condolences to the families!



The rescue operation is underway. All victims will be provided with the necessary assistance. And this war crime of Russia will certainly face its…