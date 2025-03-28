Νορβηγία: Τα συμφέροντά μας στην Αρκτική ευθυγραμμίζονται με τις ΗΠΑ

Η στρατιωτική συνεργασία της Νορβηγίας με τις ΗΠΑ στην Αρκτική παραμένει στενή, παρά τα ανάμεικτα μηνύματα από την Ουάσιγκτον, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας της σκανδιναβικής χώρας.

Ο ρωσικός πυρηνικός στόλος που βρίσκεται στη χερσόνησο Κόλα, διέρχεται από την ακτογραμμή της Νορβηγίας στον δρόμο του προς την ανατολική ακτή και μπορεί να αποτελέσει «μια τεράστια απειλή» για τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Νορβηγός υπουργός Άμυνας Tore O. Sandvik στο Bloomberg.

«Βασιζόμαστε στους Αμερικανούς για να μας προσέχουν», είπε ο Σάντβικ. «Εξαρτώνται από εμάς για να ακούμε ρωσικά υποβρύχια και τη δραστηριότητα στη χερσόνησο Kola.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει ανατρέψει το status quo στην περιοχή, απομονώνοντας τη Ρωσία από τα άλλα επτά έθνη που πλαισιώνουν την πλούσια σε πόρους Αρκτική.

Οι εντάσεις στην περιοχή έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες μετά τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας, του μεγαλύτερου νησιού στον κόσμο που είναι ημιαυτόνομη επικράτεια της Δανίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υποσχέθηκε την Πέμπτη να αυξήσει τη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή για να ανταποκριθεί στον αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Με την Ευρώπη να αγωνίζεται να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική της ασφάλεια και τις ΗΠΑ να εξακολουθούν να είναι προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αποτελέσει πρόκληση για την αμυντική ικανότητα της συμμαχίας, είπε ο Sandvik.

«Κάποιοι φοβούνται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε πορεία απομάκρυνσης από το ΝΑΤΟ», πρόσθεσε. «Τότε η απάντηση είναι να επανεξοπλίσουμε την Ευρώπη», παρατήρησε.

Νορβηγοί ειδικοί ασφαλείας και πολιτικοί συζητούν όλο και περισσότερο τους τελευταίους μήνες τα πιθανά σχέδια της Μόσχας για το στρατηγικά τοποθετημένο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ στην Αρκτική, καθώς ο στόχος του Τραμπ να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας τροφοδοτεί τις ανησυχίες ότι ο Πούτιν θα σκεφτόταν μια επιθετική κίνηση.

Ο Σάντβικ είπε ότι η χώρα του έχει τον πλήρη έλεγχο των νησιών Σβάλμπαρντ, ενώ απέρριψε τους ισχυρισμούς της Ρωσίας ότι η Νορβηγία στρατιωτικοποιεί το αρχιπέλαγος της Αρκτικής.

Η κυριαρχία της Νορβηγίας στο Σβάλμπαρντ και στα χωρικά της ύδατα καθορίζεται από τη Συνθήκη του Σβάλμπαρντ, που υπογράφηκε το 1920, η οποία περιλαμβάνει ορισμένους περιορισμούς σχετικά με τη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή.

Ως συνέπεια της μακράς ιστορίας της ρωσικής παραγωγής άνθρακα στο Spitsbergen, το μεγαλύτερο νησί της περιοχής, με έκταση περίπου 38.000 τετραγωνικών χιλιομέτρα, αρκετά μεγάλο ποσοστό από τους 3.000 κατοίκους του είναι είτε Ουκρανοί είτε Ρώσοι πολίτες.

Ο Σάντβικ είπε ότι οι πολιτικές της Νορβηγίας σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεών της βάσει της συνθήκης παραμένουν αμετάβλητες, προσθέτοντας ότι δεν «θέλει να δραματοποιήσει» τους ισχυρισμούς της Ρωσίας. «Το Σβάλμπαρντ είναι μέρος της Νορβηγίας, επομένως μέρος του ΝΑΤΟ», είπε.

