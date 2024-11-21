Ένας φρουρός ασφαλείας που εργαζόταν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Νορβηγία συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπεία για λογαριασμό της Ρωσίας και του Ιράν, δήλωσε την Πέμπτη αξιωματούχος της αστυνομίας της Νορβηγίας.

Ο άνδρας, ένας Νορβηγός πολίτης στα 20 του, συνελήφθη στο σπίτι του την Τετάρτη, ανακοίνωσε η αστυνομία. Την Πέμπτη, ένα δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε να τεθεί υπό κράτηση για τις τέσσερις πρώτες εβδομάδες, με την πρώτη εβδομάδα σε απομόνωση, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα.

«Ο κατηγορούμενος ήταν υπάλληλος, φύλακας, στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο», είπε στους δημοσιογράφους ο Τόμας Μπλομ, δικηγόρος της αστυνομικής υπηρεσίας ασφαλείας PST.

Ο άνδρας συνεργαζόταν και μιλούσε με αξιωματικούς, είπε ο Μπλομ, προσθέτοντας ότι κατασχέθηκε «μεγάλη» ποσότητα ψηφιακού υλικού.

«Μόλις ξύσαμε την κορυφή και προσπαθούμε να το προχωρήσουμε περαιτέρω», είπε ο Μπλομ.

Ο δικηγόρος του άνδρα, Τζον Κρίστιαν Έλντεν, είπε ότι ο πελάτης του είχε επαφή με Ρώσους και Ιρανούς αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών.

«Εξηγήθηκε για την επαφή του με πράκτορες πληροφοριών από τη Ρωσία και το Ιράν, αλλά δεν είναι σαφές εάν είχε μυστικές πληροφορίες για τις οποίες οι νόμοι κατά της κατασκοπείας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον του», είπε ο Έλντεν στο Reuters.



Πηγή: skai.gr

