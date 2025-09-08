Η Νορβηγία ψηφίζει σήμερα Δευτέρα σε μια ασυνήθιστα αμφίρροπη και πολωμένη εκλογική αναμέτρηση, όπου κυριαρχούν θέματα όπως το αυξημένο κόστος ζωής, η φορολογία του πλούτου, οι επενδύσεις του κρατικού πετρελαϊκού ταμείου στο Ισραήλ και οι σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ιδιαίτερη άνοδο καταγράφει το δεξιό, λαϊκιστικό Κόμμα της Προόδου υπό τη Σίλβι Λιστάουγκ, με ορισμένους αναλυτές να μιλούν για «MAGA-ποίηση» της νορβηγικής πολιτικής σκηνής. Σε περίπτωση δεξιάς επικράτησης, η Λιστάουγκ θα μπορούσε να γίνει πρωθυπουργός.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ως πιο πιθανό σενάριο μια οριακή νίκη της κεντροαριστεράς και τη συνέχιση της κυβέρνησης μειοψηφίας των Εργατικών υπό τον Γιόνας Γκαρ Στέρε, που ηγείται της χώρας από το 2021, με τον πρώην γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ — έναν από τους δημοφιλέστερους πολιτικούς της Νορβηγίας — στη θέση του υπουργού Οικονομικών.

Ακόμη κι έτσι, ενδεχόμενη επικράτηση των Εργατικών θα σήμαινε σκληρές διαπραγματεύσεις με μικρότερα κόμματα της αριστεράς, κυρίως για το ζήτημα των επενδύσεων στο Ισραήλ, που το τελευταίο διάστημα έχει φέρει τον Στόλτενμπεργκ στο επίκεντρο έντονης κριτικής.

Η αρθρογράφος και σχολιάστρια της εφημερίδας VG, Σάζια Ματζίντ, χαρακτήρισε την εκλογική αναμέτρηση «απρόσμενα συναρπαστική» και «σαφώς πιο πολωμένη από το συνηθισμένο».

«Ήταν ένας προεκλογικός αγώνας γεμάτος ανατροπές. Οι Νορβηγοί περιμένουν τα αποτελέσματα με κομμένη την ανάσα», τόνισε, μιλώντας για μια «εκλογή-ορόσημο».

Σύμφωνα με την ίδια, το χάσμα τάξης και φύλου — με αρκετούς νέους άνδρες να στρέφονται προς τη δεξιά — λειτούργησε ως «παράγοντας κινητοποίησης και για τα δύο στρατόπεδα», συνοδευόμενο από εκατέρωθεν κατηγορίες για ψευδείς ειδήσεις και παραπληροφόρηση. Για τα κόμματα της αριστεράς, ο πόλεμος στη Γάζα υπήρξε σημαντικό θέμα, ιδιαίτερα για τους Νορβηγούς μεταναστευτικής καταγωγής και τους νέους ψηφοφόρους.

Το Συντηρητικό Κόμμα φαίνεται να έχει χάσει έδαφος προς το Κόμμα της Προόδου, ενώ οι Πράσινοι ενισχύθηκαν απροσδόκητα.

Ο Γιοχάνες Μπέργκ, ερευνητικός διευθυντής στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών, επισημαίνει ότι τα βασικά ζητήματα της εκστρατείας ήταν οι τιμές τροφίμων και ενέργειας, η φορολογία πλούτου, η υγεία, αλλά και — κάτι ασυνήθιστο για νορβηγικές εκλογές — η εμπορική πολιτική με τις ΗΠΑ.

Όπως λέει, πριν από έναν χρόνο φαινόταν πως οι Εργατικοί θα ηττηθούν, όμως η επιστροφή του Στόλτενμπεργκ και η θετική εικόνα από τη συνάντηση του Στέρε με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο για το εμπόριο, άλλαξαν τα δεδομένα. «Υπάρχει η αίσθηση ότι τα έχουν πάει πολύ καλά στις σχέσεις με τις ΗΠΑ», σημειώνει.

Παράλληλα, παρατηρείται άνοδος της δεξιάς, ειδικά στους νέους, γεγονός που δημιουργεί δύο αντίρροπες τάσεις: το δεξιό ρεύμα και τη στήριξη προς την κυβέρνηση.

Η συμμετοχή στις νορβηγικές εκλογές είναι παραδοσιακά υψηλή (75-80%), ενώ φέτος καταγράφηκε ρεκόρ πρόωρης ψήφου.

Ο Πέτερ Έγκε Λάνγκσετερ, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, εκτιμά ότι η επιστροφή Στόλτενμπεργκ τον περασμένο χειμώνα υπήρξε καθοριστική για τους Εργατικούς. «Μέσα σε συνθήκες διεθνούς αναταραχής, με τον Τραμπ, τους δασμούς και διάφορες συγκρούσεις, η παρουσία του χαιρετίστηκε θετικά και οδήγησε σε θεαματική άνοδο 10 μονάδων σε λίγες εβδομάδες», υπογραμμίζει.

Παρά το σκάνδαλο για τις επενδύσεις του πετρελαϊκού ταμείου στο Ισραήλ, που φέρεται να παραβιάζει τις ηθικές του κατευθυντήριες γραμμές, δεν αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά την έκβαση. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μικρό προβάδισμα της αριστεράς, αλλά η πρόβλεψη είναι δύσκολη λόγω της μεγάλης πρόωρης συμμετοχής και των έντονων διακυμάνσεων.

Καθοριστικός παράγοντας μπορεί να είναι το αν μικρά κόμματα ξεπεράσουν το όριο του 4% για είσοδο στο κοινοβούλιο. Στην αριστερά, οι Πράσινοι βρίσκονται οριακά πάνω από το όριο, ενώ στη δεξιά αντίστοιχα το Κόμμα των Χριστιανών και το Φιλελεύθερο Κόμμα. Αυτό έχει οδηγήσει σε τακτική ψήφο, αυξάνοντας την αβεβαιότητα.

Τα αποτελέσματα αναμένονται αργά το βράδυ της Δευτέρας.

