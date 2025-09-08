Ισραήλ: Ξεκινά εκ νέου σήμερα η δίκη του Νετανιάχου για διαφθορά

Ξεκινά εκ νέου σήμερα το μεσημέρι η δίκη του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για διαφθορά, η οποία είχε διακοπεί λόγω θέρους.

Η ακρόαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο οποίος δεν είχε παραστεί στις τελευταίες προγραμματισμένες ακροάσεις του στο δικαστήριο, αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, ένα μέτρο ασφαλείας που λαμβάνεται τακτικά καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης λόγω των ευαίσθητων πληροφοριών που συζητούνται.

Η δίκη, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος στη φάση της αντεξέτασης, ξεκίνησε το 2020 και ο Νετανιάχου καταθέτει δύο φορές την εβδομάδα από τον Δεκέμβριο, ωστόσο αμέτρητες από αυτές τις ακροάσεις έχουν ακυρωθεί ή διακοπεί για διάφορους λόγους που σχετίζονται με τις ευθύνες του πρωθυπουργού ή την υγεία του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.