Νορβηγία: Κατάσχεση 800 κιλών κοκαΐνης στο Όσλο

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα την κατάσχεση περίπου 800 κιλών κοκαΐνης, που εντοπίστηκε σε φορτίο με φρούτα στο Όσλο.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση που έχει γίνει ποτέ στη Νορβηγία», τόνισε η αρχηγός της αστυνομίας του Όσλο, Γκρέτε Λιν Μέτλιντ, σε συνέντευξη Τύπου. Συμπλήρωσε ότι οι έμποροι ναρκωτικών εκτιμάται πως θα κέρδιζαν αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες (σ.σ. δεκάδες εκατομμύρια ευρώ) από την πώληση των ναρκωτικών.

