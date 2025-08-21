Nordstream: Η Ρώμη συνέλαβε ύποπτο για τη δολιοφθορά στους αγωγούς

Η ιταλική αστυνομία συνέλαβε έναν Ουκρανό άνδρα, ύποπτο για τον συντονισμό των επιθέσεων στους αγωγούς Nord Stream, δήλωσε την Πέμπτη ο γενικός εισαγγελέας της Γερμανίας, προσθέτοντας ότι θα οδηγηθεί ενώπιον Γερμανού δικαστή μετά τη μεταγωγή του.

Θεωρούμενη τόσο από τη Ρωσία όσο και από τη Δύση ως πράξη δολιοφθοράς, κανείς δεν έχει αναλάβει ποτέ την ευθύνη για τις εκρήξεις που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο του 2022, σηματοδοτώντας μια σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και επιδεινώνοντας την κρίση ενεργειακού εφοδιασμού στην ήπειρο.

Ο ύποπτος, ο οποίος κατονομάζεται μόνο ως Serhii K. σύμφωνα με τους γερμανικούς νόμους περί απορρήτου, ήταν μέλος ομάδας ατόμων που τοποθέτησαν μηχανισμούς στους αγωγούς κοντά στο γερμανικό νησί Μπόρνχολμ τον Σεπτέμβριο του 2022, ανέφερε ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Αυτός και οι συνεργοί του είχαν ξεκινήσει από το Ρόστοκ, στις βορειοανατολικές ακτές της Γερμανίας, με ιστιοπλοϊκό για να πραγματοποιήσουν την επίθεση, ανέφερε η εισαγγελία, προσθέτοντας ότι το σκάφος είχε ενοικιαστεί από γερμανική εταιρεία με τη βοήθεια πλαστών εγγράφων ταυτότητας μέσω μεσαζόντων.

Οι αρχές ενήργησαν βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για τον ύποπτο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνέργεια σε πρόκληση έκρηξης, δολιοφθορά και καταστροφή υποδομών.

Οι Ιταλοί αστυνομικοί τον συνέλαβαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ρίμινι, στις ακτές της Αδριατικής, ανέφερε ανακοίνωση της γερμανικής εισαγγελίας.

Η ιταλική αστυνομία δεν έκανε κανένα άμεσο σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

