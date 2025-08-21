Κυπριακό και Σένγκεν στην ατζεντα του Αυστριακού καγκελάριου

Στην Λευκωσία σήμερα ο Κρίστιαν Στόκερ. Στο επίκεντρο των επαφών του το Κυπριακό, η ευρωπαϊκή ατζέντα και η στήριξη της Αυστρίας στην ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν.Ανταπόκριση από τη Λευκωσία



Με γεμάτη ατζέντα φτάνει σήμερα στην Κύπρο ο Καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Λευκωσία. Πρόκειται μία από τις πρώτες διμερείς επισκέψεις του κ. Στόκερ μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Μάρτιο, γεγονός που αποτιμάται από την Λευκωσία ως απόδειξη για την πρόθεση της Αυστρίας να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο τις διμερείς της σχέσης με την Κύπρο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυπριακής κυβέρνησης κατά την επίσκεψη θα συζητηθούν ζητήματα που άπτονται της ευρωπαϊκής ατζέντας, καθώς και οι προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, η κατάσταση σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή και άλλες διεθνείς εξελίξεις.

Κυπριακό και στο βάθος ΣένγκενΞεχωριστή θέση στην ατζέντα του Αυστριακού Καγκελαρίου έχουν οι εξελίξεις που αφορούν στο Κυπριακό, δεδομένης και της Αυστριακής εμπλοκής στην ειρηνευτική διαδικασία μέσω του διορισμού του Αυστριακού Γιοχάνες Χαν ως ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό. Υπενθυμίζεται ότι η Αυστρία εμπλέκεται στο Κυπριακό ζήτημα, αφού διαχρονικά έχει παραχωρήσει πάνω από 10 χιλιάδες στρατιώτες στην ειρηνευτική δύναμη Κύπρου. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει τον Αυστριακό Καγκελάριο για τις προσπάθειες επανέναρξής των συνομιλιών, ενώ Χριστοδουλιδης και Στόκερ θα επισκεφτούν αύριο την πράσινη γραμμή στην Λευκωσία. Την ίδια ώρα πληροφορίες της DW αναφέρουν ότι κατά την επίσκεψη Στόκερ στην Κύπρο θα συζητηθούν εκτενώς οι ενέργειες της Λευκωσίας για ένταξη στην ζώνη Σένκγεν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αυστρία στηρίζει με θέρμη την προοπτική ένταξης της Κύπρου, ενώ αυστριακή εταιρία έχει αναλάβει την νομοτεχνική υποστήριξη της Κύπρου προς υποβοήθηση του στρατηγικού στόχου της Λευκωσίας για ένταξη.

