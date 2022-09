Nord Stream: Οι πρώτες δορυφορικές εικόνες από τις διαρροές μεθανίου στους αγωγούς

Μεγάλες ποσότητες μεθανίου έχουν απελευθερωθεί από τις πρόσφατες εκρήξεις στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων που πραγματοποιήθηκαν από το Διεθνές Παρατηρητήριο Εκπομπών Μεθανίου των Ηνωμένων Εθνών (IMEO).

Το Διεθνές Παρατηρητήριο Εκπομπών Μεθανίου των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε στο Twitter ότι η ανάλυση που διεξήχθη με ερευνητές από το Universitat Politècnica de València εντόπισε ποσότητα μεθανίου από τους Nord Stream που είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την ποσότητα που είχε εντοπιστεί σε άλλο περιστατικό στον Κόλπο του Μεξικού πέρυσι.

Σύμφωνα με το CNN, περισσότεροι από 100.000 μετρικοί τόνοι φυσικού αερίου δημιουργούν φυσαλίδες στην επιφάνεια της Βαλτικής Θάλασσας, σε μια περιοχή 1 χιλιομέτρου (0,6 μίλια), διαχεόμενοι τόσο στο νερό όσο και στην ατμόσφαιρα. Περίπου το 90% εξ αυτής της ποσότητας είναι μεθάνιο, ένα αέριο του θερμοκηπίου που επιδρά στην υπερθέρμανση του πλανήτη πολύ περισσότερο (80 φορές) από το διοξείδιο του άνθρακα.

🚨#BREAKING: An IMEO analysis of satellite images conducted in a partnership between @UNEP and scientists from Universitat Politècnica de València (@UPV) has detected and confirmed for the first time the large methane leak in the rupture of the Nord Stream natural gas pipeline.🧵 pic.twitter.com/10SAY3N78B