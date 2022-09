Ρωσικό πυραυλικό χτύπημα στη Ζαπορίζια με τουλάχιστον 23 νεκρούς λίγο πριν από τη φιέστα Πούτιν - Βίντεο και φωτογραφίες

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν σε επίθεση ρωσικών πυραύλων που έπληξε αυτοκινητοπομπή που μετέφερε πολίτες κοντά στην πόλη Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας.

Σύμφωνα με αναφορές στο Twitter, ο πύραυλος έπληξε Ουκρανούς πολίτες που προσπαθούσαν να διαφύγουν από την περιοχή, η οποία προσαρτάται σήμερα στη Ρωσία, σε μια μεγαλειώδη τελετή στην Μόσχα υπό το βλέμμα του Πούτιν.

Σύμφωνα με το Nexta, αρκετοί πολίτες περίμεναν να περάσουν στο κατεχόμενο τμήμα για να πάρουν συγγενείς τους και να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είδε περίπου 12 σορούς, τέσσερα από αυτά σε αυτοκίνητα, και ανέφερε ότι πύραυλος άφησε κρατήρα στο έδαφος κοντά σε δύο σειρές οχημάτων σε αγορά αυτοκινήτων.

«Μέχρι στιγμής, 23 νεκροί και 28 τραυματίες. Όλοι άμαχοι» έγραψε νωρίτερα ο Oleksandr Starukh, περιφερειακός κυβερνήτης της Ζαπορίζια στο Telegram.

Από την έκρηξη έσπασαν τα τζάμια των οχημάτων -κυρίως αυτοκινήτων και τριών βαν.

Τα οχήματα ήταν γεμάτα με τα υπάρχοντα των επιβαινόντων, κουβέρτες και βαλίτσες. Ένα σώμα έγειρε από τη θέση του οδηγού στη θέση του συνοδηγού ενός κίτρινου αυτοκινήτου, με το αριστερό του χέρι να κρατάει ακόμα το τιμόνι.

Η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου σε αυτό που αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρηση, αρνείται ότι στόχευσε σκόπιμα αμάχους, αν και οι επιθέσεις της έχουν καταστρέψει πόλεις και πόλεις της Ουκρανίας.

#Russian invaders shelled a civilian humanitarian convoy at the exit from #Zaporizhzhya . People were queuing to go to the temporarily occupied territory to pick up their relatives and deliver aid. pic.twitter.com/QQLHjD6B7o

At least 23 people were killed because of #Russia's rocket attack on a civilian humanitarian convoy on the outskirts of #Zaporizhzhia.



At least 28 people were wounded. All the victims are civilians. pic.twitter.com/O7nAIEHoRh