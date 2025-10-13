Για τον κίνδυνο «απευθείας στρατιωτικής σύγκρουσης» της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ προειδοποίησε σήμερα ο νέος επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών Μάρτιν Γιέγκερ, μιλώντας μστην Bundestag, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «δεχόμαστε ήδη σήμερα πυρά».

Ο πρόεδρος της BND μίλησε για «κίνδυνο επικείμενης κλιμάκωσης» στις σχέσεις με την Ρωσία.

«Δεν πρέπει να καθόμαστε άπραγοι και να υποθέτουμε ότι μια πιθανή ρωσική επίθεση δεν θα έρθει πριν από το 2029 το νωρίτερο. Δεχόμαστε ήδη πυρά σήμερα», δήλωσε ο Γιέγκερ και πρόσθεσε ότι «ο εχθρός δεν γνωρίζει ηρεμία ή γαλήνη και τα όρια μεταξύ ειρήνης και πολέμου γίνονται όλο και πιο θολά», καθώς, όπως είπε, «στην Ευρώπη υπάρχει στην καλύτερη περίπτωση μια παγωμένη ειρήνη, η οποία μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή σε θερμή σύγκρουση».

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για περαιτέρω κλιμάκωση, τόνισε.

Αναφερόμενος στη Ρωσία, ο επικεφαλής της BND σημείωσε ότι «θέλει να δοκιμάσει τα όρια της Δύσης, να υπονομεύσει το ΝΑΤΟ, να αποσταθεροποιήσει τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες και να διχάσει και να εκφοβίσει τις κοινωνίες, προκειμένου η Ευρώπη, παραλυμένη από τον φόβο και την αδράνεια, να οδηγηθεί σε αυτοεγκατάλειψη».

Ο στόχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ο Γιέγκερ, είναι η οικονομικά ανώτερη Ευρώπη να βρεθεί εξαρτημένη από τη Ρωσία, η οποία επιδιώκει να επεκτείνει τη σφαίρα επιρροής της προς τα δυτικά.

«Για να το πετύχει αυτό, η κυβέρνηση στη Μόσχα βασίζεται στη χειραγώγηση των εκλογών και της κοινής γνώμης, στην προπαγάνδα, στην πρόκληση, στην παραπληροφόρηση, στον εκφοβισμό, στην κατασκοπεία, στο σαμποτάζ, στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μαχητικά αεροσκάφη, στις πληρωμένες δολοφονίες και στη δίωξη προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης που ζουν στο εξωτερικό. Τίποτα από αυτά δεν είναι καινούργιο, αλλά η συχνότητα αυτών των μεμονωμένων γεγονότων αντιπροσωπεύει ένα νέο επίπεδο αντιπαράθεσης. Για να πετύχει τον στόχο της, η Ρωσία δεν θα διστάσει να αντιμετωπίσει ευθέως το ΝΑΤΟ, εάν χρειαστεί», υπογράμμισε.

Σύμφωνα επίσης με τον Μάρτιν Γιέγκερ, η BND θα πρέπει να είναι ικανή να λειτουργεί σε συνθήκες πολέμου με άμεση γερμανική εμπλοκή και σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωθεί η προετοιμασία της. Για τον σκοπό αυτό ζήτησε επιπλέον εξουσίες για την υπηρεσία, ενώ ανέφερε ότι «η κοινοβουλευτική και δικαστική εποπτεία του έργου της είναι εξαιρετικά σημαντική για την νομιμότητα της δράσης της, αλλά αυτή η προσπάθεια έχει δεσμεύσει πολλούς πόρους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

