Ομιλία Νετανιάχου στην Κνεσέτ: Ο Τραμπ είναι ο σπουδαιότερος φίλος που είχε ποτέ του το Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκίνησε την ομιλία του στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, ευχαριστώντας τον Αμερικανό πρόεδρο για τη βοήθεια στην απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων. «Είμαι αφοσιωμένος σε αυτή την ειρήνη», τόνισε ο Νετανιάχου στην ομιλία του, αναφερόμενος στη συμφωνία ειρήνης με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Τραμπ είναι ο σπουδαιότερος φίλος που είχε ποτέ του το Ισραήλ, πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι σε μια μέρα που «θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία», ο Τραμπ θα μείνει επίσης «χαραγμένος στην ιστορία του έθνους μας» και του κόσμου. «Πόσο καιρό περιμέναμε αυτή τη στιγμή, και θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά εκ μέρους ολόκληρου του έθνους», πρόσθεσε ο Νετανιάχου. «Γνωρίζουμε πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος σας, ένας καθοριστικός ρόλος για την επιστροφή των ομήρων μας».

