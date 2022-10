Ασύλληπτη τραγωδία στη Ν.Κορέα: Τουλάχιστον 151 οι νεκροί από ποδοπάτημα σε γιορτή για το Halloween - Βίντεο

Εθνικό πένθος κήρυξε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ, στον απόηχο της χθεσινής τραγωδίας με τουλάχιστον 151 νεκρούς κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Halloween στη Σεούλ.

Ο Γιουν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, κυρίως έφηβοι και νεαρά άτομα, και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στους πολλούς τραυματίες.

#BREAKING: #SouthKorea's fire department said 81 people have breathing problems after the #stampede at Itaewon in #Seoul, South Korea Saturday night when over 100 thousand revellers crammed into the place for #Halloween celebrations.#SeoulStampede pic.twitter.com/QwyWcYTj43