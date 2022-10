Τραγωδία στη Νότια Κορέα: Δεκάδες άνθρωποι ποδοπατήθηκαν σε εκδήλωση για το Χάλογουιν

Τραγωδία σημειώθηκε σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στην περιοχή Ιταεγούν, στη Σεούλ όταν θαμώνες ποδοπατήθηκαν αργά το Σάββατο καθώς μεγάλο πλήθος κόσμου συνέρρεε για τον εορτασμό του Χάλογουιν.

Επικαλούμενο τις πυροσβεστικές αρχές, το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε ότι οι 50 άνθρωποι υπέστησαν καρδιακή ανακοπή.

Την ίδια στιγμή, ο Τσόι Τσεόν-σικ, αξιωματούχος της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, είπε ότι περίπου 100 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Προσοχή σκληρές εικόνες

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl