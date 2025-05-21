Κρεμλίνο: Ρωσία και ΗΠΑ πρέπει να επαναλάβουν τις στρατηγικές επαφές σταθερότητας

Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να επαναλάβουν τις επαφές σχετικά με τη στρατηγική σταθερότητα, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνo διά στόματος του εκπροσώπου του, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σχολιάζοντας τα σχέδια των ΗΠΑ για την κατασκευή του αντιπυραυλικού συστήματος «Χρυσός Θόλος» ο Πεσκόφ, σχολίασε ότι αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όσον αφορά τον τόπο διεξαγωγής των ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας και ερωτηθείς αν αυτές θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν από το Βατικανό, ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «θα ήταν υπέροχο» η Ρωσία και η Ουκρανία να πραγματοποιήσουν συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στο Βατικανό, λέγοντας ότι αυτό θα προσέδιδε επιπλέον σημασία στις διαδικασίες.

Σε εξέλιξη εργασίες για την επόμενη ανταλλαγή κρατουμένων

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για μια ανταλλαγή κρατουμένων, αλλά το πότε θα διεξαχθεί δεν είναι ακόμη γνωστό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συζήτησαν για μια πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων στην οποία θα συμμετάσχουν εννέα άτομα από κάθε πλευρά κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν τη Δευτέρα.

