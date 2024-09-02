Καταρρακτώδεις βροχές στον Νίγηρα: 15 νεκροί σε μια μέρα

Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών στην πόλη Μαραντί (κεντρικά-νότια), την οικονομική πρωτεύουσα του Νίγηρα, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο κυβερνήτης του ομώνυμου νομού, ο οποίος βρίσκεται κοντά στη Νιγηρία.

Ο νομός Μαραντί είναι αυτός που έχει υποστεί το πιο βαρύ χτύπημα από τις ισχυρές βροχές που σαρώνουν από τον Ιούνιο τον Νίγηρα, αχανή χώρα οποία καλύπτεται κατά μεγάλο μέρος της από έρημο και δοκιμάζεται από την κλιματική αλλαγή.

«Καταγράψαμε 15 απώλειες ανθρωπίνων ζωών, καταγράψαμε επίσης τραυματισμούς και πολύ μεγάλες υλικές ζημιές», είπε ο κυβερνήτης και αξιωματικός της αστυνομίας Ισουφού Μαμάν στη δημόσια τηλεόραση Télé Sahel.

Ο κ. Μαμάν διαβεβαίωσε πως βρίσκεται στη διαδικασία «μετεγκατάστασης» των πληγέντων.

Την Παρασκευή στη Μαραντί καταγράφτηκε βροχόπτωση «150 χιλιοστών» μέσα σε χρονικό διάστημα «μιας ώρας και 30 λεπτών», τόνισε ανταποκριτής της δημόσιας τηλεόρασης στην περιοχή.

Πλάνα που μετέδωσε ο σταθμός εικονίζουν ορμητικά ρεύματα νερού που προκάλεσαν κατολισθήσεις και καταρρεύσεις σπιτιών, ενώ παρέσυραν μοτοσικλέτες, οχήματα, δένδρα, καταστήματα...

Σε ορισμένες περιοχές τα νερά προκάλεσαν ζημιές στα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, τόνισε ο Télé Sahel.

Εξάλλου «πολλές συνοικίες πλημμύρισαν» καθώς υδρορροές που επέτρεπαν την απορροή των νερών της βροχής «υποχώρησαν», εξαιτίας της πίεσης των ρευμάτων, είπε κάτοικος της Μαραντί στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στην εθνική οδό υπ’ αριθμόν 1, που συνδέει τη Μαραντί ιδίως με τη Ζιντέρ, τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, η κυκλοφορία «διακόπηκε», πρόσθεσε.

Το νοσοκομείο της Μαραντί, από τα μεγαλύτερα της χώρας, αποφάσισε χθες να προσφέρει δωρεάν νοσηλεία στους πληγέντες.

Μέσα σε λιγότερους από τρεις μήνες, σ’ όλη τη χώρα οι πλημμύρες της περιόδου των βροχών έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 217 ανθρώπους, έχουν τραυματίσει άλλους 200, ενώ οι πληγέντες ξεπερνούν συνολικά τους 350.000, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, που δημοσιοποιήθηκε την 22η Αυγούστου από την κυβέρνηση.

Την περασμένη εβδομάδα, πλημμύρες διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους της πρωτεύουσας Νιαμέ· η κίνηση αποκαταστάθηκε έκτοτε.

Στα μέσα Αυγούστου, η αρχή της λεκάνης του Νίγηρα ποταμού προειδοποίησε τους κατοίκους της πρωτεύουσας πως δεν αποκλείεται «ταχεία άνοδος» του επιπέδου των υδάτων. Κατόπιν προτροπής του στρατιωτικού καθεστώτος, ορισμένοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στις όχθες του ποταμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

