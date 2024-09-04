Νιγηρία: Τουλάχιστον 81 νεκροί από επίθεση τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ

Τουλάχιστον 81 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι αγνοούνται έπειτα από μια νέα επίθεση τζιχαντιστών στη βορειοανατολική Νιγηρία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η αστυνομία της Πολιτείας Γιόμπε ανέφερε ότι περίπου 150 μέλη της οργάνωσης Μπόκο Χαράμ, οπλισμένα με πυροβόλα και χειροβομβίδες, επιτέθηκαν στο χωριό Μάφα γύρω στις 16.00 το απόγευμα της Κυριακής.

«Πιστεύουμε ότι ήταν αντίποινα για τον φόνο δύο τρομοκρατών της Μπόκο Χαράμ από τις ομάδες αυτοάμυνας του χωριού», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Αμπντουλκαρίμ Ντούνγκους.

Funeral Prayers of over 80 innocent people killed by Boko Haram terrorists yesterday in Tarmuwa LGA of Yobe state, under Tinubu's Presidency 💔 pic.twitter.com/9LfcImdoI1 — Abdul-Aziz Na'ibi Abubakar (@jrnaib2) September 3, 2024

Οι τζιχαντιστές έχουν κατηγορήσει πολλές φορές τους κατοίκους της Μάφα ότι βοηθούν τον στρατό στις επιχειρήσεις του εναντίον της οργάνωσης.

«Τουλάχιστον 81 άνθρωποι σκοτώθηκαν», είπε ο Μπουλάμα Τζαλαλουντίν, ο εκπρόσωπος του προέδρου της τοπικής κυβέρνησης της Ταρμούα, όπου βρίσκεται η Μάφα. Οι δράστες «έβαλαν φωτιά σε σπίτια, τα περισσότερα από τα οποία είχαν αχυροσκεπές και εκείνοι που κρύβονταν μέσα κάηκαν ζωντανοί», είπε ένα στέλεχος της τοπικής κυβέρνησης, που ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το όνομά του. Η πηγή αυτή συνομίλησε προηγουμένως με έναν κάτοικο της Μάφα που γλίτωσε από την επίθεση.

Σύμφωνα με τον Τζαλαλουντίν, 34 θύματα ενταφιάστηκαν στην Μπαμπανγκίντα και άλλα 30 παραμένουν ακόμη στη Μάφα. «Δεκαπέντε θύματα είχαν ήδη ταφεί από τους δικούς τους όταν έφτασαν στη Μάφα οι στρατιώτες. Αδιευκρίνιστος αριθμός θυμάτων από τα γειτονικά χωριά μεταφέρθηκαν και ενταφιάστηκαν από τους συγγενείς τους προτού να φτάσει ο στρατός», πρόσθεσε.

Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει κάποιον απολογισμό. Θεωρεί δεδομένο όμως ότι η Μπόκο Χαράμ σκότωσε «πολλούς ανθρώπους και πυρπόλησε καταστήματα και σπίτια».

Τα χωριά της Πολιτείας Γιόμπε, όπου κατοικούν κυρίως κτηνοτρόφοι και καλλιεργητές, συχνά λεηλατούνται από τους τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ και της αντίπαλης οργάνωσης, του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική. Οι επιθέσεις αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια καθώς οι τζιχαντιστές κατηγορούν τους κατοίκους ότι δίνουν πληροφορίες στον στρατό και τις τοπικές πολιτοφυλακές για τις κινήσεις τους. Στα τέλη Οκτωβρίου 2023 η αστυνομία, με τη βοήθεια χωρικών, σκότωσε πολλούς τζιχαντιστές κοντά στην κοινότητα Καγιάγια, αφού οι κάτοικοί της δέχτηκαν απειλές. Σε αντίποινα, οι τζιχαντιστές σκότωσαν 37 ανθρώπους μέσα σε δύο ημέρες σε δύο χωριά της Πολιτείας. Τα 20 από αυτά τα θύματα επέστρεφαν από την κηδεία των πρώτων.

Πηγή: skai.gr

