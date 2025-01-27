Ινδία-Κίνα: Διμερής συμφωνία για επανάληψη των απευθείας πτήσεων έπειτα από διακοπή 5 ετών

Η Ινδία ανακοίνωσε σήμερα μια κατ' αρχήν συμφωνία με την Κίνα για την επανέναρξη των απευθείας πτήσεων μεταξύ των δυο χωρών, σχεδόν πέντε χρόνια μετά τη διακοπή τους λόγω της παγκόσμιας πανδημίας Covid-19 και διπλωματικών εντάσεων.

Η απόφαση αυτή, που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο κατευνασμού των εντάσεων μεταξύ των δύο γειτόνων, λήφθηκε στο τέλος της επίσκεψης ανώτατου εκπροσώπου της ινδικής διπλωματίας στο Πεκίνο, του Βικράμ Μίσρι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας, οι δύο χώρες κατέληξαν σε «κατ' αρχήν συμφωνία για την επανέναρξη των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων».

«Οι αρμόδιες αρχές των δύο χωρών θα συνεδριάσουν και θα διαπραγματευτούν πολύ σύντομα» για να καταστεί δυνατή η επανάληψη των συνδέσεων αυτών, πρόσθεσε.

Νέο Δελχί και Πεκίνο αποφάσισαν εξάλλου να εργαστούν για την αποκατάσταση "της αμοιβαίας εμπιστοσύνης" μεταξύ των δύο χωρών σε σχέση με τα εμπορικά θέματα, τόνισε επίσης το ινδικό υπουργείο.

Το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι «συγκεκριμένες ανησυχίες στον οικονομικό και τον εμπορικό τομέα συζητήθηκαν με σκοπό την επίλυση αυτών των θεμάτων και την προώθηση μακροπρόθεσμης πολιτικής διαφάνειας πολιτικής και προβλεψιμότητας».

Και οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης να επαναλάβουν τον διάλογο για τις ανταλλαγές βήμα προς βήμα και με μια πρώτη συνάντηση του Μηχανισμού Ινδίας-Κίνας σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, προσθέτει το Νέο Δελχί.

Σήμερα, ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι είπε στον Ινδό συνομιλητή του Βικράμ Μίσρι ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να εργαστούν προς την ίδια κατεύθυνση, να διερευνήσουν πιο ουσιαστικά μέτρα και δεσμευτούν στην αμοιβαία κατανόηση.

Η Κίνα και η Ινδία θα πρέπει να δεσμευτούν σε "αμοιβαία υποστήριξη και αμοιβαία πρόοδο" και όχι σε "υποψία" και "αποξένωση", δήλωσε ο Ουάνγκ κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο αξιωματούχων, σύμφωνα με την ανάγνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η επίσκεψη αυτή στο Πεκίνο του Βικράμ Μίσρι είναι η σημαντικότερη που έχει πραγματοποιήσει στην Κίνα ένα μέλος της ινδικής διπλωματίας από τότε που επιδεινώθηκαν πολύ οι σχέσεις μεταξύ των δυο γειτονικών χωρών έπειτα από μια βίαιη συμπλοκή στη συνοριακή περιοχή των Ιμαλαΐων, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 Ινδούς στρατιώτες και τέσσερις Κινέζους.

Οι δύο γίγαντες της Ασίας μοιράζονται ένα σύνορο 3.500 χλμ. το οποίο παραμένει εν δυνάμει αιτία εντάσεων, με σποραδικές συμπλοκές.

Πεκίνο και Νέο Δελχί αλληλοκατηγορούνται τακτικά ότι προσπαθούν να καταλάβουν εδάφη κατά μήκος της γραμμής οριοθέτησής τους σε μεγάλο υψόμετρο.

Οι σχέσεις των δύο χωρών βελτιώθηκαν τους τελευταίους τέσσερις μήνες με αρκετές συναντήσεις σε επίπεδο ανώτατων αξιωματούχων, εκ των οποίων οι συνομιλίες μεταξύ του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στη Ρωσία τον Οκτώβριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

