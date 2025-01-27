Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των Παλαιστινίων που επέστρεψαν στη λεηλατημένη Γάζα

Στιγμές μετά την επιστροφή της στο σπίτι της σε μια άλλοτε εύπορη γειτονιά στη βόρεια Γάζα, η 44χρονη Sabrine Zanoun είπε ότι ήταν κυριευμένη από μείγμα συναισθημάτων.

«Χαιρόμαστε που βλέπουμε ξανά την οικογένειά μας… [αλλά] είναι επίσης τόσο λυπηρό που σε κάνει να κλαις – τα κατεστραμμένα σπίτια, τα ερείπια», είπε στο BBC.

«Ο κόσμος ερχόταν εδώ μόνο για να περπατήσει λόγω του όμορφου τοπίου. Τώρα είναι κυρίως ερείπια.».

Η Sabrine είναι μια από τους εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους Παλαιστίνιους που επέστρεψαν στα σπίτια τους ή στα ερείπια που βρίσκονται πια στη θέση τους, στη βόρεια Γάζα τη Δευτέρα.

Η μαζική επιστροφή έρχεται μια εβδομάδα μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς με στόχο τον οριστικό τερματισμό ενός πολέμου που ξεκίνησε πριν από περισσότερους από 15 μήνες.

Όπως και άλλοι πολίτες στη Γάζα, εκτοπίστηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου και έγινε ένα με το «κύμα ανθρώπων» που ταξίδεψαν με τα πόδια κατά μήκος της παραλιακής οδού al-Rashid - διάδρομο που άνοιξε για τους εκτοπισμένους πολίτες της Γάζας νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Ένας αξιωματούχος ασφαλείας στη Γάζα είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι πέρασαν με τα πόδια στα βόρεια της λωρίδας της Γάζας σε διάστημα δύο ωρών.

«Ήταν τόσο μακρύ και κουραστικό ταξίδι», είπε η 24χρονος Israa Shaheen, λίγο μετά την άφιξή της στην πόλη της Γάζας.

«Μέχρι τη μέση του δρόμου, ο κόσμος είχε καλή διάθεση. Ηταν χαρούμενος και τραγουδούσε, αλλά μετά από αρκετή ώρα οι άνθρωποι απογοητεύονταν. Μετά φτάσαμε σε μια πινακίδα που έγραφε «Καλώς ήρθατε στη Γάζα» και πολλές παλαιστινιακές σημαίες και οι άνθρωποι άρχισαν να νιώθουν ξανά χαρά», είπε.

Άλλοι έκαναν το ταξίδι με αυτοκίνητο ακολουθώντας διαφορετική διαδρομή.

«Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι εδώ. Γεμίζουν ολόκληρο τον δρόμο... Είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά νιώθω επίσης λυπημένος που ξέρω ότι θα φτάσω στην πόλη της Γάζας, αλλά το σπίτι μου δεν είναι πια εκεί», τόνισε η 42χρονη Wafaa Hassouna καθώς πλησίαζε στο σημείο ελέγχου.

Όταν οι άνθρωποι έφτασαν στους προορισμούς τους, μίλησαν για το σοκ τους από αυτό που αντίκρισαν στις κοινότητές τους.

Ο Mohammed Imad Al-Din, ένας κουρέας που περίμενε στο σημείο ελέγχου, επέστρεψε για να βρει το σπίτι του κατεστραμμένο και το σαλόνι του λεηλατημένο από ισραηλινή επίθεση.

Η Λούμπνα Νασάρ περίμενε με τις δύο κόρες και τον γιο της να επανενωθούν με τον σύζυγό της. Ευτυχώς επέζησαν αλλά το σπίτι τους δεν υπάρχει πια.

«Η ζεστασιά της επανένωσης επισκιάστηκε από την πικρή πραγματικότητα - Δεν έχουμε πλέον σπίτι, οπότε μετακομίσαμε από μια σκηνή στο νότο σε μια σκηνή στο βορρά», είπε.

