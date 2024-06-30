Νιγηρία: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε επιθέσεις βομβιστριών-καμικάζι

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 και πλέον τραυματίστηκαν σε σειρά επιθέσεων βομβιστριών-καμικάζι στην πόλη Γκουόζα, στην πολιτεία Μπόρνο, στη βορειοανατολική Νιγηρία, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο το βράδυ οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Η αστυνομία από την πλευρά της έκανε λόγο για επίθεση βομβίστριας-καμικάζι σε γάμο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις σε αυτό το στάδιο, ωστόσο ο τρόπος δράσης παραπέμπει στην Μπόκο Χαράμ, τζιχαντιστική οργάνωση βαθιά ριζωμένη στην περιοχή αυτή της Νιγηρίας, που γειτονεύει με το Καμερούν.

Η Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), οργάνωση που γεννήθηκε όταν η πρώτη διασπάστηκε, λυμαίνονται την περιοχή.

Η πολιτεία Μπόρνο είναι θέατρο τζιχαντιστικής εξέγερσης που διαρκεί κάπου δεκαπέντε χρόνια, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει εκτοπίσει εκατομμύρια άλλους. Μολονότι ο νιγηριανός στρατός έχει διαβεβαιώσει επανειλημμένα πως οι τζιχαντιστές συνετρίβησαν, οι επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς και αμάχων, συνεχίζονται.

Κατά τον Μπαρκίντο Σαϊντού, γενικό διευθυντή της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, οι επιθέσεις είχαν στόχο, πέρα από τον γάμο, πολίτες παρευρισκόμενους σε κηδεία, καθώς και νοσοκομείο. Στους 18 νεκρούς συγκαταλέγονται παιδιά και έγκυες, διευκρίνισε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

