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Νιγηρία: Τουλάχιστον 14 νεκροί εξαιτίας επίθεσης ενόπλων σε χωριό

Η Μπένουε πλήττεται συχνά από συγκρούσεις μεταξύ γεωργών και κτηνοτρόφων για εδαφική κυριότητα-Το αιματηρό επεισόδιο καταλογίζεται σε μέλη της φυλής Φουλάνι

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Νιγηρία

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν κι αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση ενόπλων σήμερα σε χωριό της πολιτείας Μπένουε, σύμφωνα με τις αρχές της Νιγηρίας.

Σε αυτήν την πολιτεία της κεντρικής Νιγηρίας ξεσπούν συχνά αιματηρά επεισόδια μεταξύ γεωργών και κτηνοτρόφων οι οποίοι ερίζουν για την κυριότητα εδαφών και τους φυσικούς πόρους. Αγρότες επιτίθενται σε βοοειδή που καταστρέφουν τις καλλιέργειές τους, ενώ κτηνοτρόφοι κάνουν εφόδους σε χωριά.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, ένοπλοι εισέβαλαν στο χωριό Εφέγι, στην περιοχή Οτούκπο, σκοτώνοντας 14 κατοίκους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους, δήλωσε ο Μάξουελ Ογκίρι στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Αυτός ο τοπικός αξιωματούχος επέρριψε την ευθύνη για το μακελειό σε μέλη της φυλής Φουλάνι.

Οι Φουλάνι είναι νομάδες κτηνοτρόφοι, κυρίως μουσουλμάνοι, από τον βορρά της Νιγηρίας. Εκπρόσωποί τους έχουν αρνηθεί κατ’ επανάληψη στο παρελθόν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον γεωργών, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από χριστιανικές κοινότητες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Νιγηρία ένοπλη επίθεση Νεκροί
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