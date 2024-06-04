Νιγηρία: Περισσότεροι από 30 μεταλλωρύχοι εγκλωβίστηκαν από κατολίσθηση

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για να εντοπίσουν επιζώντες στην περιοχή ενός ορυχείου ανοικτού λάκκου στην κεντρική Νιγηρία, όπου περισσότεροι από 30 εργάτες θάφτηκαν εξαιτίας κατολίσθησης.

Ένας εργάτης εντοπίστηκε νεκρός, ενώ άλλοι έξι απεγκλωβίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης στην πολιτεία του Νίγηρα (NSEMA), Ιμπραχίμ Χουσεΐνι.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε χθες Δευτέρα και αποδίδεται στις ισχυρές βροχοπτώσεις που είχαν προηγηθεί.

Στην ενημέρωση της NSEMA υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι διασώστες κινδύνευσαν εξαιτίας καθιζήσεων. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται με τη συνδρομή εκσκαφέων τις τελευταίες ώρες, αλλά με προσεκτικά βήματα καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος νέας κατολίσθησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

