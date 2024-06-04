Αεροπορικές επιδρομές και πυρά από το πυροβολικό πλήττουν και σήμερα τη Λωρίδα της Γάζας, από τον βορρά μέχρι τον νότο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει ακατάπαυστα τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς, ώρες αφού ανακοινώθηκε ο θάνατος άλλων τεσσάρων ομήρων που κρατούνταν στον θύλακα.

Παρά τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός απ’ όλον τον κόσμο, οι αντίθετες αξιώσεις των δύο πλευρών δείχνουν να οδηγούν σε αποτυχία το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε την περασμένη Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, έπειτα από σχεδόν οκτώ μήνες πολέμου.

Περίπου έναν μήνα μετά την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, μια επιχείρηση που παρουσιάστηκε από το Ισραήλ ως το τελικό στάδιο του πολέμου, οι μάχες ξανάρχισαν σε όλον τον θύλακα. Νωρίτερα, αυτόπτες μάρτυρες και ένας τοπικός αξιωματούχος είπαν ότι αεροσκάφη βομβάρδισαν την ανατολική και κεντρική Ράφα. Ένας μάρτυρας είπε επίσης ότι το πυροβολικό έβαλε εναντίον της Χαν Γιούνις, μιας πόλης που έχει καταστραφεί και απέχει μερικά χιλιόμετρα από τη Ράφα.

Βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν επίσης στην πόλη της Γάζας, στον βορρά, και στον καταυλισμό του Μπουρέιτζ, στην κεντρική Γάζα. Στο Ντέιρ ελ Μπάλαχ, επίσης στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, σκοτώθηκαν οκτώ αστυνομικοί, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η πολεμική αεροπορία έπληξε χθες, Δευτέρα, «65 στόχους των τρομοκρατών».

Την ίδια ημέρα, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ και κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι «εγκατέλειψε» τους ομήρους. «Το αίμα είναι στα χέρια σας, αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους ζωντανοί και όχι σε φέρετρα», είπε η Γιφάτ Καλντερόν, μια εξαδέλφη του Γαλλοϊσραηλινού ομήρου Οφέρ Καλντερόν.

«Καλώ όλες τις πλευρές να καταλήξουν αμέσως σε συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική: κάθε καθυστέρηση στοιχίζει ζωές καθημερινά», δήλωσε σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή, Τορ Βένεσλαντ.

